Il TourFOR5G arriva a Catanzaro

Il TourFOR5G, ciclo di incontri sul territorio per confrontarsi sul valore delle infrastrutture digitali, sul 5G e sulla rilevanza dei territori, anche per raggiungere gli obiettivi del PNRR per favorire la transizione digitale del Paese, vedrà la quinta tappa svolgersi in Regione Calabria. L’incontro, dal titolo “Transizione digitale: quali opportunità per il Sud? Connessioni reti e infrastrutture”, si terrà a Catanzaro, lunedì 29 maggio alle ore 12, presso la Cittadella Regionale in viale Europa 35.

All’evento parteciperanno:

Giuseppina Princi, Vicepresidente – Regione Calabria

Aldo Casalinuovo, Assessore Innovazione Tecnologica, Transizione Ecologica e Digitale – Comune di Catanzaro

Enza Bruno Bossio, già membro della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni – Camera dei Deputati

Oscar Cicchetti, Presidente – INWIT

Domenico Furgiuele, Segretario della IX Commissione Trasporti – Camera dei Deputati

Francesco Russo, docente Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

L’iniziativa sarà moderata da Claudio Velardi, Presidente di FOR.

L’evento è promosso da Fondazione Ottimisti e Razionali (FOR) in collaborazione con INWIT, principale tower operator italiano, potrà essere seguito sul sito www.inwit.it e sulle pagine Facebook e Youtube di FOR (Fondazione Ottimisti&Razionali).