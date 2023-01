Con la firma apposta stamani, davanti al notaio Sebastiano Panzarella da padre Giuseppe Martinelli e l’ingegnere Pasqualino Nicotera nella sede del Comune di Lamezia Terme, si è concluso l’iter con cui la Diocesi di Lamezia Terme ritorna in possesso della chiesa di San Francesco di Paola in piazza Italia, nel quartiere Sant’Eufemia. Secondo quanto contenuto nella delibera, la Diocesi si farà carico dei lavori di ristrutturazione che la Soprintendenza per i beni e le attività culturali aveva sollecitato al Comune invitandolo “a provvedere a interventi di conservazione al fine di impedire ulteriori danneggiamenti all’immobile e salvaguardare incolumità pubblica e privata”.

Infatti, “l‘immobile – come riportato nella delibera – richiede sostanziali lavori di restauro versando in uno stato inadatto all’uso pubblico e di culto così come comprovato dal verbale dei Vigili del Fuoco”. Un’incombenza, questa, che sarebbe ricaduta sul Comune di Lamezia Terme, in quanto proprietario, che, però, avrebbe difficoltà a “sostenere tali spese” né potrebbe pensare ad un diverso utilizzo dell’immobile in quanto “è catastalmente registrato come fabbricato destinato all’esercizio pubblico dei culti” e, quindi, “una differente destinazione da parte di questo Ente, così come uno sfruttamento economico di tale bene, non è ipotizzabile benché formalmente acquisito al patrimonio disponibile”.

Nel 1969 a chiesetta, “a seguito della venuta ad esistenza del ‘Villaggio Agricolo di Sant’Eufemia Lamezia’ è stata formalmente attribuita a mezzo di decreto del ministero per l’Agricoltura e per le Foreste alla Diocesi di Nicastro”. In seguito, nel 2017, con Decreto dell’Agenzia del demanio direzione regionale Calabria, a titolo non oneroso, venne trasferita al Comune di Lamezia Terme “la piena ed assoluta proprietà del compendio immobiliare denominato ‘Villaggio Agricolo di Sant’Eufemia Lamezia’” di cui fa parte la chiesetta che, “nella sua interezza, viene indicato come immobile adibito a luogo di culto in uso alla ‘Provincia napoletana della congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli’” che lo utilizza. Nel 2019, l’allora vescovo, monsignor