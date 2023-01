Welfare, Amalia Bruni: “Lamezia continua ad essere una città generosa e l’inaugurazione dell’ambulatorio solidale di stamattina ne è la prova. Una struttura per ridurre le disparità e dare assistenza agli invisibili”

“Lamezia continua a mostrarsi come una città generosa e l’inaugurazione dell’ambulatorio solidale della Cittadella della Carità ubicata presso il Complesso Interparrocchiale di San Benedetto, accanto ai locali della mensa Caritas, ne è la dimostrazione. La struttura è stata realizzata grazie alla Diocesi e alla Caritas Diocesana insieme al Forum del Terzo Settore e all’Associazione Prima gli Ultimi. L’ambulatorio, inaugurato stamattina, rappresenta un punto di riferimento per gli ultimi degli ultimi, coloro che sono senza dimora e coloro che non riescono ad accedere alle cure per la grave indigenza. Oggi la nostra città è più ricca perché più altruista. Questo centro rappresenta uno sforzo encomiabile ma anche un fallimento della nostra società e del nostro sistema sanitario, come ha sottolineato monsignor Parisi, perché vorremmo non doverne avere necessità. Un sistema sanitario realmente universalistico e alla portata di chiunque che eroga le cure giuste, bene e in tempi celeri non ne ha necessità. E invece le enormi disparità sociali e la povertà in crescita rendono indispensabili strutture come queste. E’ bello sapere che la realizzazione dell’Ambulatorio è stata possibile grazie anche a numerose donazioni di imprenditori o semplici cittadini che hanno messo a disposizione quello che potevano. Sapere che in questo mondo esiste ancora chi fa della solidarietà un agire quotidiano e una ragione di vita fa ben sperare per il futuro”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Capo del Gruppo Misto in seno al Consiglio Regionale.