Commercio ambulante e itinerante, Fiorita audito dalla quinta commissione consiliare permanente

La 5ª Commissione consiliare permanente “Turismo – Politiche del Mare – Attività Produttive” ha ospitato, questa mattina in audizione, il sindaco Nicola Fiorita. Oggetto dell’incontro, il commercio ambulante e quello itinerante. Ne dà notizia il presidente dell’organismo, Raffaele Serò.

“Il sindaco – fa sapere Serò – ci ha rassicurati, smentendo categoricamente di aver affidato incarichi per l’individuazione degli stalli. Le problematiche relative sia al commercio ambulante, sia a quello itinerante, nonché il relativo regolamento saranno quindi oggetto di approfondimento in Commissione. Sarà quest’ultima a dare eventuali indicazioni agli Uffici competenti per materia e, successivamente, gli indirizzi politici all’esecutivo”.