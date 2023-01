Lamezia Terme, siglato protocollo d’intesa tra ITS Elaia Calabria e Ente Bilaterale del Turismo Calabrese

Siglato un importante protocollo d’intesa tra la Fondazione ITS Elaia Calabria e l’Ente Bilaterale del Turismo Calabrese. L’Accordo, intende promuovere l’istruzione di livello terziario e l’aggiornamento professionale nel settore turistico in Calabria e favorire iniziative di inserimento per i diplomati in uscita dai percorsi attivati dalla Fondazione ITS Elaia Calabria. Insomma un ulteriore passo per potenziare e sviluppare l’offerta formativa legata al comparto turistico-culturale che si è concretizzato con la firma del documento tra Francesco Perino, presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo Calabrese e Angelo Napolitano vicepresidente della Fondazione dell’ITS Elaia Calabria a margine dell’incontro organizzato da Federalberghi Calabria dal titolo: “Hotellerie e Turismo…la Calabria in corsa…”, alla presenza di operatori turistici, addetti ai lavori, istituzioni e associazioni di categoria, giunti all’Hotel Lamezia per discutere di turismo, hotellerie, sviluppo e formazione in Calabria.

Ad evidenziare la straordinaria rilevanza dell’evento che ha l’obiettivo di promuovere l’identità e consolidare i rapporti tra ITS, imprese e università, creare nuove opportunità di lavoro e auto imprenditorialità, formando giovani specializzati in settori determinati della Calabria, anche la presenza del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto.