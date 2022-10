La solidarietà della presidente dell’assemblea regionale del Pd, Giusy Iemma, ad Antonello Talerico

“Voglio esprimere la mia personale vicinanza, che si aggiunge a quella del sindaco, della Giunta comunale e dell’intero Consiglio di Catanzaro, al presidente dell’Ordine degli Avvocati, Antonello Talerico, amministratore di questa città che ha dimostrato di amare moltissimo, in tante occasioni. Sono vicino al professionista, che si è trovato davanti a interferenze gravissime nell’esercizio autorevole della propria attività, ma sono soprattutto vicino all’uomo, che si è trovato davanti alla preoccupazione più grande: proteggere la propria famiglia da minacce inquietanti”. E’ quanto afferma la presidente dell’assemblea regionale del Partito democratico, Giusy Iemma.

“Un episodio sconcertante su cui sono certa le forze dell’ordine faranno chiarezza in tempi celeri, che lascia un’amara sensazione di impotenza rispetto a quello che poteva accadere, e soprattutto rispetto a quello che non si può prevedere. Ma l’invito che rivolgo ad Antonelli – conclude Iemma – è quello di andare avanti a testa alta, di non farsi condizionare: le istituzioni e la comunità che lo stima sapranno stargli accanto, come merita”.