Catanzaro, Iemma su recupero ex cementificio viale De Filippis: “Riaperta interlocuzione con privati”

Lo stato dell’area dell’ex cementificio di viale De Filippis, nel più ampio disegno di recupero e salvaguardia di una porzione estesa della città, al centro di una riunione presieduta dalla vicesindaco, con delega all’Urbanistica, Giusy Iemma. Un incontro a cui hanno preso parte i tecnici dei settori competenti e i rappresentanti della Parco Sansinato srl, titolari della proposta progettuale di un presidio socio-sanitario da realizzare nella medesima zona, già approvata dalla precedente amministrazione comunale.

“Abbiamo voluto riaprire un’interlocuzione con i privati in merito all’importante intervento che avrebbe come risvolto positivo la riqualificazione di una vasta area a seguito della demolizione del vecchio cementificio di viale De Filippis”, ha commentato la vicesindaco Iemma.

“Consapevoli del rilievo strategico di un investimento di questo genere, è necessario imprimere un’accelerazione al percorso tecnico ed amministrativo per non perdere una preziosa occasione di tutela e salvaguardia di una zona a forte vocazione residenziale del territorio. La volontà politica tracciata dal sindaco Fiorita è quella di supportare l’iniziativa privata, qualora sia in grado di generare benefici anche per la collettività, compatibilmente con le direttive tracciate dal nuovo Psc. E’ il caso di questa proposta che garantirebbe una nuova funzione ad un sito abbandonato da troppo tempo per la presenza del rudere dell’ex cementificio. L’amministrazione seguirà, dunque, l’evolversi delle pratiche con l’obiettivo di velocizzare l’avvio degli interventi progettuali”.