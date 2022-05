Antonio Mazzei nuovo Responsabile Regionale del Lavoro ed occupazione giovanile di Noi Con l’Italia Calabria

“Noi con l’Italia è un partito in fermento in Calabria. Ne è dimostrazione una ottima campagna tesseramento fin qui svolta nei territori, tra l’altro ancora in corso, e le continue adesioni di professionisti positivamente colpiti dalla vitalità e dall’attenzione ai territori mostrate dal partito guidato a livello nazionale dall’On.Maurizio Lupi”, è quanto si legge in una nota del comitato regionale di Noi per l’Italia.

“Uno degli ultimi ad aderire a Noi Con l’Italia – proseguono – è il lametino Antonio Mazzei, Consulente del lavoro e Consigliere dell’Ordine nel Consiglio provinciale di Catanzaro, che è stato nominato Responsabile Regionale del lavoro ed occupazione giovanile. Un bagaglio di esperienza importante quello di Antonio Mazzei che metterà al servizio del partito in ambiti, lavoro e giovani, che hanno bisogno, a livello regionale, di essere incardinati in un percorso virtuoso con interventi che assicurino crescita economica e benessere sociale”.