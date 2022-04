Vaticano, nominati i segretari delle due sezioni dell’ex Sant’Uffizio: uno è il catanzarese Don Armando Matteo

Don Armando Matteo è nato a Catanzaro il 21 settembre 1970. E stato ordinato sacerdote il 20 dicembre 1997 per l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e il Dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha svolto diversi ministeri nella propria Arcidiocesi. Ha insegnato Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana. Dal 12 aprile 2021 è Sotto-Segretario Aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Don John Joseph Kennedy è nato a Dublino il 15 luglio 1968. E stato ordinato sacerdote il 13 luglio 1993 per l’Arcidiocesi Metropolitana di Dublino. Ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana. Tra gli incarichi svolti in Irlanda è stato Vice-Parroco di St. Agnes Church, poi di St. Nicholas of Myra a Dublino. Dal 2003 è Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede e, dal 2017, è Capo Ufficio della Sezione Disciplinare nel medesimo Dicastero.