Nei giorni scorsi, nella suggestiva cornice della Cattedrale, si è tenuto l’incontro dei Cenacoli di preghiera del “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, presenti in Diocesi e ispirati alla spiritualità della mistica Natuzza Evolo.

Un momento intenso e raccolto, vissuto in preghiera davanti alle preziose reliquie di San Francesco d’Assisi, figura luminosa che con la sua semplicità e il suo amore per il Creato continua a parlare al cuore dei fedeli.

Un’occasione di profonda comunione spirituale, per riscoprire insieme la bellezza della preghiera e affidarsi alla materna intercessione di Maria.