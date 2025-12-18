“E’ l’essere, l'esperienza viva, che determina la coscienza e non, viceversa, la coscienza a originare dal nulla le idee” - Lev Trotsky
HomeCalabriaUilm Calabria: "Rinnovo contratto Federmeccanica-Aristal grande risultato"
Calabria

Uilm Calabria: “Rinnovo contratto Federmeccanica-Aristal grande risultato”

“Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federmeccanica-Assistal 2025-2028 rappresenta un risultato di grande valore per oltre 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici in Italia e assume un significato ancora piu’ rilevante per territori come la Calabria, dove il lavoro industriale continua a scontare ritardi strutturali, precarieta’ e una cronica carenza di investimenti”. Lo afferma, in una nota, Antonio Laurendi, segretario generale della Uilm Calabria.

“L’aumento salariale di 205 euro sui minimi contrattuali, il rafforzamento del welfare, le misure sulla riduzione dell’orario di lavoro, sulla stabilizzazione dei rapporti precari e sul miglioramento di salute, sicurezza e formazione – continua – sono conquiste importanti che ora devono trovare piena applicazione anche nelle aziende calabresi. Parliamo di realta’ industriali strategiche come Hitachi Rail di Reggio Calabria, dove il tema della continuita’ produttiva e del futuro industriale resta centrale, cosi’ come delle aziende dell’indotto portuale e metalmeccanico dell’area di Gioia Tauro, che continuano a vivere una condizione di incertezza occupazionale e dell’importante investimento di Baker Hughes nel Vibonese”.

Il rinnovo del contratto, secondo Laurendi, “deve diventare uno strumento concreto per affrontare le numerose vertenze aperte sul territorio regionale. In Calabria troppo spesso i lavoratori pagano il prezzo di ritardi negli investimenti, appalti al massimo ribasso e mancanza di una vera politica industriale regionale. Particolare attenzione – aggiunge – va riservata anche ai lavoratori impegnati nelle attivita’ di manutenzione delle centrali energetiche e delle reti, cosi’ come alle aziende metalmeccaniche che operano nei settori delle telecomunicazioni e delle infrastrutture, dove la precarieta’ e l’utilizzo distorto degli appalti continuano a penalizzare occupazione, sicurezza e qualita’ del lavoro. Positiva la norma sulla detassazione degli aumenti contrattuali, che potra’ garantire benefici concreti ai lavoratori con redditi medio-bassi, una condizione molto diffusa in Calabria. Come Uilm – assicura – continueremo a vigilare affinche’ questa misura venga confermata e rafforzata anche negli anni successivi, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari”.

Nei prossimi mesi, annuncia, “attraverso le assemblee nei luoghi di lavoro, la Uilm Calabria sara’ impegnata a illustrare ai metalmeccanici i contenuti dell’ipotesi di accordo e a sostenere una consultazione consapevole e partecipata. Allo stesso tempo continueremo a incalzare istituzioni e imprese affinche’ il rinnovo contrattuale sia accompagnato da investimenti industriali, politiche attive del lavoro e soluzioni concrete alle vertenze regionali. Il rinnovo del contratto e’ una base solida da cui partire. Ora la sfida – conclude – e’ trasformare i diritti contrattuali in lavoro stabile, sicurezza e prospettive di sviluppo industriale per la Calabria, evitando che il Mezzogiorno continui a essere marginale nelle scelte strategiche del Paese”.

Articolo PrecedenteProcesso Rinascita Scott, Corte d’Appello in camera di consiglio per la sentenza su Giancarlo Pittelli e 206 imputati della ‘ndrangheta vibonese
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Giornata Nazionale Alopecia Areata: il 19 dicembre al Mariano Santo di Cosenza un incontro di sensibilizzazione

Al via da Catanzaro gli eventi “Rotary Christmas Day”

Crotone, a rischio 150 posti al call center “aCapo”: Alecci chiede intervento urgente di Regione e Governo

Reggio Calabria celebra Gianni Versace: apre la mostra “Terra Mater” tra moda, arte e radici della Magna Grecia

Rovito (Cs), la minoranza scrive al Prefetto: “Consiglio comunale sempre più distante dal confronto democratico2

Fidapa Soverato in Rosa per la prevenzione del tumore al seno

Solidarietà in piazza con i “Cuori di Cioccolato” Telethon: in Calabria 203 punti per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

Rassegna Cinema&Cinema 2025, da “Nata per te” a “Anora”: il cinema che racconta diritti, relazioni e affettività

Catanzaro, LAV ammessa come parte civile nel processo sugli stabulari: al centro le presunte irregolarità nella sperimentazione animale all’Università Magna Graecia

La Fiamma Olimpica a Catanzaro. Ordinanza del Comando di Polizia Locale su viabilità e traffico

Reggio Calabria si prepara all’arrivo della Fiamma Olimpica: ordinanza del Comune con le disposizioni per la circolazione stradale

Tumori, mortalità in calo ma in Calabria metà delle pazienti deve curarsi fuori regione per gli interventi al seno

Cellulari in carcere in cambio di denaro: arrestato agente penitenziario a Crotone

Si finge disabile per oltre sette anni, sequestrati beni per 144mila euro nel Vibonese

Castrolibero, la spesa solidale unisce la comunità nel segno del Natale

Pallavolo Rossano travolge con un 3-0 lo Sporting Magna Graecia Catanzaro

“Lo sguardo oltre”: burattini e teatro d’autore emozionano il pubblico di Filadelfia

Bova Marina, sempre più cittadini si affidano al Punto Digitale Facile

Sanità, Greco (Casa Riformista–IV): “Serve trasparenza su liste d’attesa e servizi”

Zes Unica, il Pd Calabria attacca: “Per la nostra regione numeri da fallimento. Il governo Meloni cambi rotta”

Reggio, al via la seconda edizione di “Vivi Sbarre ASC” presso il Rione Marconi

DR1, Vis Reggio Calabria supera Sideco Basketball Lamezia 94-65

“Gener-Azione #Pari 2026”: il secondo incontro al Liceo “Corrado Alvaro” tra musica, diritti e consapevolezza

Concerto di Natale a Palazzo Campanella: musica, emozione e partecipazione nell’Aula Fortugno

Rinnovo contratto metalmeccanici, Laurendi (Uilm): “Un’opportunità per sviluppo e sicurezza in Calabria”

Vibo Valentia, potenziato il PUA con una nuova figura professionale

“Agraria in Festa”: all’“Einaudi-Alvaro” di Palmi due giorni tra sapori, tradizione e giovani talenti

Reggio Onirica: per tre giorni la città sogna tra suggestioni e magie degli artisti di strada

Cassano All’Ionio, in corso l’aggiornamento della toponomastica e la digitalizzazione dei numeri civici

“Natale in corsia”: il coro polifonico di Feroleto Antico porta la magia del Natale all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro

Emergenza Fiumarella, definite le risorse. Colosimo: “L’obiettivo ora è l’avvio rapido degli interventi”

Natale a Frascineto: magia e tradizione con il Presepe Vivente nel centro storico di Eianina

Autismo, Straface: “Lavoriamo ad un piano con al centro persona e famiglie”

Palmi (RC), gli studenti dell’“Einaudi-Alvaro” riscoprono Leonida Repaci: al via il progetto “Ripartiamo dalla Pietrosa”

Reggio, “Christmas Concert” scalda i cuori all’IC “Catanoso- De Gasperi- S. Sperato- Cardeto”

Open Arms, Occhiuto: “Assoluzione Salvini ottima notizia”

Natale al Museo diocesano di Reggio Calabria: festa per i bambini e Presepi dal mondo

Catanzaro, ascensore di Bellavista: completato l’intervento di sostituzione

Piano stralcio di Bacino, Mancuso: “Servono regole chiare e uniformi, basta burocrazia che frena sviluppo e cittadini”

“Gianluca Congiusta”, a Siderno la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli

118 in Calabria, l’accusa di USB Sanità: “Gestione opaca e ambulanze insicure, Azienda Zero nel caos”

Bim Bum Rende Under 19 impone ritmo e qualità: Pirossigeno ko

Open Arms, assoluzione definitiva di Salvini. La Lega esulta: “Difendere i confini non è un reato”

Sicurezza, linee guida e responsabilità: a Reggio Calabria il congresso della nuova Società Italiana Accessi Vascolari

Il caso della statua del Leone, Mancini torna sul “luogo dello sfratto” e attacca Caruso: “Cosenza merita di meglio”

Camini celebra la Giornata Internazionale dei Migranti: accoglienza, integrazione e rinascita del territorio

Guardia di Finanza di Cosenza: nuovo Comandante alla Tenenza di Scalea

Esercito, avvicendamento al comando del Raggruppamento “Calabria” nell’operazione Strade Sicure

“A’ decina da Fhata Gersomina” IV edizione: dieci giorni di eventi all’Antico Mulino delle Fate

Servizio sanitario regionale, Anaao-Assomed diffida quattro aziende per violazioni contrattuali

Solidarietà, vicinanza e speranza: il Lions Club Polistena Brutium al fianco del reparto di Pediatria

Aree protette, siglata in Calabria prima intesa tra un Parco marino regionale e un Parco nazionale montano

Catanzaro, Maria Carboni presenta il nuovo romanzo “Tradita”

Concorsi comune di Cosenza, l’opposizione incalza Caruso: “Merito svuotato, fiducia bruciata”

Calabria Film Commission e Anica Academy: 29 nuovi professionisti per l’industria audiovisiva regionale

San Ferdinando brinda al 2026: Capodanno in Piazza Nunziante con le Celebrity Stars

Dierre Reggio Calabria, Epifani: “Una squadra coesa e pronta per la fase calda”

Approvata in Commissione ecomafie la relazione sul Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara

Reggio, due giorni di arte e impegno civile: il Samarcanda celebra la pace e l’infanzia

ITS Academy Elaia Calabria protagonista a Roma: il presidente Cataldo Lopardo al convegno nazionale CISL Scuola sul modello 4+2

Infiltrazioni ‘ndrangheta a Verona, il Comune parte civile nel terzo filone

Occhiuto ‘scuote’ Forza Italia: “Nessuna corrente, ma serve centrodestra più moderno”. Sulla candidatura a leader del partito glissa: “Non è all’ordine del giorno”

Riorganizzazione degli uffici comunali a Pietrapaola (Cs): il sindaco assume la responsabilità dell’Area Tecnica

M5S Rende: “Non basta un nuovo ospedale se la sanità non funziona”

Castrolibero accende il Natale: luci, comunità e tradizione lungo il fiume

Legge di Bilancio, previdenza e sviluppo: il confronto dell’Esecutivo CISL Calabria

Roccella Jonica (RC), il 20 dicembre debutta La Notte Bianca Christmas Edition

Reggina: si avvicina il ritorno del centrocampista Aldo Bezzon

Catanzaro, il Centro Polivalente per Minori e Giovani verso l’inaugurazione

Catanzaro, Serraino: “Fondi per riqualificazione Fiumarella segnale concreto di una rinnovata sinergia tra Regione e Comune”

Falcomatà alla Santa Messa del Precetto natalizio delle forze armate e di polizia: “L’ultimo con la fascia tricolore, un grande orgoglio averlo condiviso con...

Cosenza guarda al futuro: il Comune e NTT DATA presentano la nuova Piattaforma di Pianificazione Urbana

Nuovo volo Lamezia-Varsavia, Succurro: “Regione più aperta all’Europa e più attrattiva”

Reggio, Onda Orange: inizia il viaggio di “Rotta civica”.

Carpino: “Sol and the City Sud, al centro fieristico di Lido grande vetrina per l’olivicoltura calabrese”

“Margini” chiude il progetto YEI! All’ex Stac di Catanzaro: educazione, ascolto e responsabilità istituzionale

Rocco Hunt e radio 105 per il “Capodanno Stai a Reggio Calabria”

Al Museo del Rock di Catanzaro caparbiamente voluto e tenuto in fervida attività da Caruso un altro grande concerto di un artista di fama...

Credito, First Cisl: “In regioni più povere come Calabria, Sicilia e Sardegna, maggior ricorso a prestiti per consumo”

Catanzaro: pubblicate graduatorie beneficiari del contributo a ristoro buono pasto mensa scolastica

TIS, NIdiL CGIL Calabria: “Ritardi sulle graduatorie CPI e rischio vuoto reddituale. Serve un intervento immediato della Regione”

Vibo Valentia, inaugurazione dei nuovi centri culturale e e di aggregazione sociale nelle frazioni di Vena Media e Vena Inferiore. Il sindaco Romeo: “Passo...

I dati del nuovo Report “Pendolaria”: anche in Calabria scende l’età media dei treni. Legambiente: “Governo taglia fondi per trasporto pubblico e insiste su...

L’UAC e la Federiciana sulla cerimonia delle Toghe d’Oro svoltasi ieri a Cosenza: “Quest’anno ha assunto un valore simbolico ancora più forte, ponendosi come...

Incarnato (Avanti Psi): “Centrosinistra guardi alla nuova Forza Italia, anche per verificare volontà di andare oltre acquiescenza FdI-Lega”

A Scampia il 70° Congresso Nazionale SIGG sulla geriatria: tra le relatrici anche una calabrese

“La mafia turca di Boyun”, altri quattro arresti nell’inchiesta della Dda di Milano: dalla Calabria il boss coordinava traffici di armi, favoreggiamento dell’immigrazione e...

L’ATS di Polistena ammessa al progetto nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”

Domani a Catanzaro la presentazione del romanzo “Alvaro. Più di una vita” di Giusy Staropoli Calafati

“L’anno che verrà: da Leopardi a Lucio Dalla”: oggi incontro a Reggio Calabria

Supporto alle famiglie con educatori familiari, presto al via il progetto “Educational Framework”. L’assessore Scrugli: “Intervento pensato per sostenere concretamente i nuclei familiari con...

Polisportive Giovanili Salesiane, il ringraziamento del G.O.M. per la donazione al reparto di Oncoematologia pediatrica

JazzAmore: sabato 20 dicembre all’Unical si chiude con i gospel di Eric B. Turner e il Come Shine Gospel Choir

Mia Martini come non è mai stata raccontata in un nuovo documentario

Raccolta del vetro, arrivano le “campane”. E per chi vuole diventare “compostatore” un corso ad hoc. L’assessore Miceli: “Nuove iniziative per migliorare sul fronte...

Un progetto da Primo posto per la VA AFM dell’IIS “Fermi-Pitagora-Calvosa” di Castrovillari. Gli studenti hanno creato un’idea di business vincente e fattibile legata...

Cinema e impegno civile: grande successo per il Gelsomini Film Festival 2025 con special guest Simona Cavallari

Protocollo di Intesa Rete dei Garanti della Calabria per i diritti delle persone con disabilità

Il 19 dicembre la Notte Bianca di Saline Joniche

Giannetta: “Dai risparmi dei gruppi consiliari un Fondo per il diritto allo studio universitario”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook