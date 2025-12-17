“E’ l’essere, l'esperienza viva, che determina la coscienza e non, viceversa, la coscienza a originare dal nulla le idee” - Lev Trotsky
HomeCalabriaAree protette, siglata in Calabria prima intesa tra un Parco marino regionale...
Calabria

Aree protette, siglata in Calabria prima intesa tra un Parco marino regionale e un Parco nazionale montano

Siglato il primo accordo formale mai sottoscritto in Italia tra un Parco marino regionale e un Parco nazionale montano: un’intesa che segna un passaggio storico nella governance delle aree protette e che proietta l’azione dell’Ente per i Parchi marini regionali oltre la linea di costa, dentro una narrazione integrata mare–terra.

Sono il direttore generale dell’Ente Parchi marini regionali della Calabria, Raffaele Greco, ed il commissario straordinario del Parco nazionale del Pollino, Luigi Lirangi, a fissare il senso profondo dell’intesa formalizzata tra i due Enti, approvata con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco e validata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito delle attività di vigilanza previste dalla legge quadro sulle aree protette. Un passaggio che sancisce il primo accordo formale tra un parco marino e un parco montano, aprendo una stagione nuova di cooperazione istituzionale e progettazione integrata.

Alla sottoscrizione dell’intesa, oltre al direttore Greco e al commissario Lirangi era presente anche Antonio Ciminelli, responsabile del Parco marino della Secca di Amendolara.

È la prima volta in Calabria – hanno sottolineato Greco e Lirangi – che un Parco marino e un Parco montano definiscono una strategia comune di fruizione, promozione e racconto del territorio. Questo protocollo non è un atto formale, ma il risultato di un percorso culturale e amministrativo che ribalta il paradigma delle aree protette: non più sistemi isolati, ma infrastrutture territoriali capaci di dialogare, integrarsi e generare valore sociale, economico e identitario”.

Il cuore dell’accordo è un itinerario esperienziale continuo, nato per valorizzare la Via degli Stazzi, un antico tracciato della transumanza che unisce Jonio e Pollino, costa e dorsale appenninica, biodiversità marina e paesaggi interni. Un percorso che, in salita, parte da Amendolara, attraversa Castroregio, Alessandria del Carretto, Terranova del Pollino e si conclude a Santa Severina; e che, in direzione opposta, collega Santa Severina a San Lorenzo Bellizzi, Plataci, Albidona, tornando infine ad Amendolara.

“Non si tratta di una semplice connessione geografica – hanno aggiunto il direttore generale ed il commissario – ma di un cambio di modello. Stiamo lavorando per superare l’idea del turismo frammentato e stagionale, costruendo un’offerta esperienziale continua, lenta, consapevole, capace di mettere insieme mare, montagna, borghi, cammini, sentieri, comunità. È la stessa filosofia che ha guidato l’azione dell’EPMR negli ultimi anni: soprattutto dal superamento nei primi mesi dell’anno in corso mesi della fase commissariale al rafforzamento della governance, dalla progettazione europea alla capacità di intercettare risorse extra-bilancio, fino alla costruzione di strumenti concreti di fruizione sostenibile. Un bilancio che oggi diventa patrimonio condiviso e visione aperta verso il 2026. Entro gennaio sarà istituito il comitato scientifico e si terrà la presentazione ufficiale degli eventi e della missione nella sede del Parco marino della Secca di Amendolara, alla presenza degli assessori regionali all’Ambiente e al Turismo, Antonio Montuoro e Giovanni Calabrese”.

Per tracciare un bilancio istituzionale delle attività svolte dal 2023 al 2025 ed illustrare i progetti e le prospettive del 2026 è stato fissato un evento pubblico, in programma per venerdì 19 dicembre, alle ore 10.30, nella sede dell’Epmr all’Ex Tonnara di Bivona.

In questa occasione sarà presentato l’edizione 2026 del tradizionale Calendario dell’Ente che, interpretando con coerenza la ribadita missione dei Parchi marini con la nuova governance di Raffaele Greco cambia pelle e si appresta a diventare, oltre la sua funzione naturale, un vero e proprio strumento ed un modello replicabile di marketing territoriale integrato.

All’iniziativa, coordinata dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, interverranno l’assessore regionale Antonio Montuoro e il direttore Greco.

Articolo PrecedenteCalabria Film Commission e Anica Academy: 29 nuovi professionisti per l’industria audiovisiva regionale
Articolo SuccessivoServizio sanitario regionale, Anaao-Assomed diffida quattro aziende per violazioni contrattuali
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Esercito, avvicendamento al comando del Raggruppamento “Calabria” nell’operazione Strade Sicure

“A’ decina da Fhata Gersomina” IV edizione: dieci giorni di eventi all’Antico Mulino delle Fate

Servizio sanitario regionale, Anaao-Assomed diffida quattro aziende per violazioni contrattuali

Solidarietà, vicinanza e speranza: il Lions Club Polistena Brutium al fianco del reparto di Pediatria

Catanzaro, Maria Carboni presenta il nuovo romanzo “Tradita”

Concorsi comune di Cosenza, l’opposizione incalza Caruso: “Merito svuotato, fiducia bruciata”

Calabria Film Commission e Anica Academy: 29 nuovi professionisti per l’industria audiovisiva regionale

San Ferdinando brinda al 2026: Capodanno in Piazza Nunziante con le Celebrity Stars

Dierre Reggio Calabria, Epifani: “Una squadra coesa e pronta per la fase calda”

Approvata in Commissione ecomafie la relazione sul Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara

Reggio, due giorni di arte e impegno civile: il Samarcanda celebra la pace e l’infanzia

ITS Academy Elaia Calabria protagonista a Roma: il presidente Cataldo Lopardo al convegno nazionale CISL Scuola sul modello 4+2

Infiltrazioni ‘ndrangheta a Verona, il Comune parte civile nel terzo filone

Occhiuto ‘scuote’ Forza Italia: “Nessuna corrente, ma serve centrodestra più moderno”. Sulla candidatura a leader del partito glissa: “Non è all’ordine del giorno”

Riorganizzazione degli uffici comunali a Pietrapaola (Cs): il sindaco assume la responsabilità dell’Area Tecnica

M5S Rende: “Non basta un nuovo ospedale se la sanità non funziona”

Castrolibero accende il Natale: luci, comunità e tradizione lungo il fiume

Legge di Bilancio, previdenza e sviluppo: il confronto dell’Esecutivo CISL Calabria

Roccella Jonica (RC), il 20 dicembre debutta La Notte Bianca Christmas Edition

Reggina: si avvicina il ritorno del centrocampista Aldo Bezzon

Catanzaro, il Centro Polivalente per Minori e Giovani verso l’inaugurazione

Catanzaro, Serraino: “Fondi per riqualificazione Fiumarella segnale concreto di una rinnovata sinergia tra Regione e Comune”

Falcomatà alla Santa Messa del Precetto natalizio delle forze armate e di polizia: “L’ultimo con la fascia tricolore, un grande orgoglio averlo condiviso con...

Cosenza guarda al futuro: il Comune e NTT DATA presentano la nuova Piattaforma di Pianificazione Urbana

Nuovo volo Lamezia-Varsavia, Succurro: “Regione più aperta all’Europa e più attrattiva”

Reggio, Onda Orange: inizia il viaggio di “Rotta civica”.

Carpino: “Sol and the City Sud, al centro fieristico di Lido grande vetrina per l’olivicoltura calabrese”

“Margini” chiude il progetto YEI! All’ex Stac di Catanzaro: educazione, ascolto e responsabilità istituzionale

Rocco Hunt e radio 105 per il “Capodanno Stai a Reggio Calabria”

Al Museo del Rock di Catanzaro caparbiamente voluto e tenuto in fervida attività da Caruso un altro grande concerto di un artista di fama...

Credito, First Cisl: “In regioni più povere come Calabria, Sicilia e Sardegna, maggior ricorso a prestiti per consumo”

Catanzaro: pubblicate graduatorie beneficiari del contributo a ristoro buono pasto mensa scolastica

TIS, NIdiL CGIL Calabria: “Ritardi sulle graduatorie CPI e rischio vuoto reddituale. Serve un intervento immediato della Regione”

Vibo Valentia, inaugurazione dei nuovi centri culturale e e di aggregazione sociale nelle frazioni di Vena Media e Vena Inferiore. Il sindaco Romeo: “Passo...

I dati del nuovo Report “Pendolaria”: anche in Calabria scende l’età media dei treni. Legambiente: “Governo taglia fondi per trasporto pubblico e insiste su...

L’UAC e la Federiciana sulla cerimonia delle Toghe d’Oro svoltasi ieri a Cosenza: “Quest’anno ha assunto un valore simbolico ancora più forte, ponendosi come...

Incarnato (Avanti Psi): “Centrosinistra guardi alla nuova Forza Italia, anche per verificare volontà di andare oltre acquiescenza FdI-Lega”

A Scampia il 70° Congresso Nazionale SIGG sulla geriatria: tra le relatrici anche una calabrese

L’ATS di Polistena ammessa al progetto nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”

Domani a Catanzaro la presentazione del romanzo “Alvaro. Più di una vita” di Giusy Staropoli Calafati

“L’anno che verrà: da Leopardi a Lucio Dalla”: oggi incontro a Reggio Calabria

Supporto alle famiglie con educatori familiari, presto al via il progetto “Educational Framework”. L’assessore Scrugli: “Intervento pensato per sostenere concretamente i nuclei familiari con...

Polisportive Giovanili Salesiane, il ringraziamento del G.O.M. per la donazione al reparto di Oncoematologia pediatrica

JazzAmore: sabato 20 dicembre all’Unical si chiude con i gospel di Eric B. Turner e il Come Shine Gospel Choir

Mia Martini come non è mai stata raccontata in un nuovo documentario

Raccolta del vetro, arrivano le “campane”. E per chi vuole diventare “compostatore” un corso ad hoc. L’assessore Miceli: “Nuove iniziative per migliorare sul fronte...

Un progetto da Primo posto per la VA AFM dell’IIS “Fermi-Pitagora-Calvosa” di Castrovillari. Gli studenti hanno creato un’idea di business vincente e fattibile legata...

Cinema e impegno civile: grande successo per il Gelsomini Film Festival 2025 con special guest Simona Cavallari

Protocollo di Intesa Rete dei Garanti della Calabria per i diritti delle persone con disabilità

Il 19 dicembre la Notte Bianca di Saline Joniche

Giannetta: “Dai risparmi dei gruppi consiliari un Fondo per il diritto allo studio universitario”

Scoperte strutture ricettive del Crotonese che hanno omesso il pagamento della TARI

Reggina, si fa avanti un imprenditore: la risposta sulla valutazione del club

Svolto il clinic tecnico di Mister Raffaele Nucera organizzato da AIAC Reggio Calabria

Il 19 dicembre la Fiamma Olimpica a Reggio Calabria

Natale a Borgo Nocille, il presepe prende vita

Sequestrati altri 248 kg di cocaina nel porto di Gioia Tauro

Reggio: il 21 dicembre il concerto “Must Be Santa” della Scuola di Musica Giuseppe Verdi

Il sindaco di Africo, Domenico Modaffari, è il nuovo vicepresidente del GAL Area Grecanica

“Suoni di Speranza”: la Musica per una Buona Causa all’Is tuto Comprensivo Nosside Pythagoras Moscato

Consiglio comunale dei giovani ospita a Palazzo dei Bruzi incontro sull’Università nello spazio ospitando il direttore del dipartimento di fisica, prof.Valentini

Presentato il libro “La ragazza invisibile e la donna invincibile” edito dalla Leonida Edizioni dell’autrice Paola Verduci

Ritardi nella raccolta dei rifiuti a Crotone

Welfare, Tridico e Bruno: “Salario minimo garantito anche in Calabria”

Open Week: per la scuola secondaria Pitagora di Lamezia una giornata di eccellenza tra competenze digitali e valori dello sport

Un sabato tutto di corsa da vivere a Rende

Reggio Calabria: focus in V Commissione sulle attività di sensibilizzazione contro l’Aids e sull’aumento dei casi in città

Fede, guarigione e servizio: una serata di grazia e gioia a Catanzaro

“Sulle tracce di Gian Burrasca”, quando il teatro diventa cura e inclusione: al Protoconvento Francescano di Castrovillari uno spettacolo nato nei servizi di salute...

Pallavolo, Rossano riparte da capolista: al Palazzetto arriva Catanzaro per il debutto nel ritorno

Catanzaro: a Palazzo De Nobili il personale del Comune impegnato nella giornata della trasparenza sulle norme anti corruzione

Unical: gli universitari di Pedagogia dell’Antimafia incontrano Borrello e Libera Calabria

Rende, Stefania e Federico Belvedere: “Sposiamo decisioni amministrazione su lavori di via Kennedy”

Gal “Serre Calabresi”: musei d’impresa, strumenti per narrare il passato e costruire il futuro. Il tema dell’evento formativo rivolto agli studenti di Vibo Valentia

Welfare, Falcomatà critica l’impostazione UE sui programmi di Coesione 2028/2034: “I bisogni delle famiglie non si possono sacrificare sull’altare della praticità nell’erogazione delle risorse”

Corigliano-Rossano, il Majorana apre le porte a Inclusion Day. Madera: “L’inclusione non si spiega, si costruisce ogni giorno, insieme”

Montalto Uffugo, Copagri e Proloco insieme per esaltare i prodotti d’eccellenza

Confcommercio celebra i “Maestri del commercio 2025”, Falcomatà: “Un premio alle grandi capacità imprenditoriali reggine, alla tradizione e all’identità del nostro territorio”

Incarnato (Avanti PSI): “Offerta sanitaria in Calabria rimane pessima”

Incontro con gli amministratori pubblici a Cetraro

Questura di Reggio Calabria consegna i calendari della Polizia alle associazioni del territorio: i ricavati delle vendite andranno al piano “Marco Valerio” e al...

Matacera (presidente Consiglio ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro): “Denuncio grave vicenda”

Fede, guarigione e servizio: una serata di grazia e gioia a Catanzaro

Inchiesta ‘Doppia curva’, giudice Mongiardo: “Carica intimidatrice dei capi ultras Inter, dinamiche simili alla ‘ndrangheta”

Rinnovo organi statuari dell’associazione degli ex consiglieri

Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria celebra il solstizio d’inverno

Federazione Provinciale Sinistra Italiana Vibo Valentia: “Soddisfazione per rinnovo Consiglio. Ottimo risultato”

Estradato dalla Germania e arrestato all’aeroporto di Lamezia il boss di ‘ndrangheta Roberto Bruzzese

Vibo Valentia investe nell’innovazione: parte la sperimentazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole

Furti in una chiesa a nord di Catanzaro: arrestato un 22enne

“Locri on Ice” continua ad animare la città: arriva “Locri on Ice School”, “Sweet” e “Rioni”

Domani a Venezia la riconsegna dei 12 reperti archeologici recuperati dai carabinieri del Ntpc e destinati al Museo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia

“Barche di Sabbia” del calabrese Armentano presentato al Ministero dell’Agricoltura (MASAF) a Roma

Tajani: “Corrente Occhiuto in Forza Italia? Non esiste”

Fondazione Ra.Gi. promuove il progetto FragileForza – Mr Parkinson, uno spazio di vita attiva, presente e possibile

Villa San Giovanni (RC), Natale Solidale a NeuroLab Park: una giornata di inclusione, gioia e solidarietà

Paesaggi Reggini, venerdì 19 a Siderno le risultanze del processo di tutela del centro storico

Si conclude ‘Minori Consapevoli 2.0’: un percorso educativo contro l’abuso di alcol tra i giovani

Rosarno accende il Natale: presentato il Cartellone degli Eventi 2025

AMA Calabria, tutto pronto per l’originale viaggio nell’opera lirica con Elio

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook