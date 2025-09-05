Antoniozzi (FdI): “Wanda Ferro ci rappresenta tutti per il suo prestigio e la sua storia”

“La scelta di Wanda Ferro come capolista alla circoscrizione centro è il segno dell’attenzione che Fratelli d’Italia rivolge alla Calabria. Wanda ci rappresenta tutti, per il suo prestigio e la sua storia. Per la sua correttezza. Spero e mi auguro che i calabresi di ogni estrazione politica la votino. Nel contempo è come se la votassimo in tutte le circoscrizioni. E’ stata una presidente di Provincia eccellente, una consigliere regionale corretta, una parlamentare attenta e brillante, è una sottosegretaria che lavora in un modo straordinario e lo dico non da tifoso, nè da amico. E’ una delle donne più prestigiose della vita politica italiana, apprezzata e rispettata anche dagli avversari. E’ una persona che non ha mai fatto guerre personali ma sempre e solo battaglie politiche, non discriminando mai amministratori o persone di altra estrazione. Non possiamo che essere fieri della sua presenza”. Lo afferma, in una nota, il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.