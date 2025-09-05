Regionali, presentata la lista di “Noi Moderati” a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto

È stata depositata in Tribunale a Catanzaro la lista per le elezioni regionali di “Noi Moderati” a sostegno della candidatura a presidente di Roberto Occhiuto. A presentare la documentazione il coordinatore provinciale di Catanzaro del partito, Maurizio Vento, e il coordinatore regionale Pino Galati.
Capolista nella circoscrizione centro è la consigliera comunale di Catanzaro Lea Concolino. Tra gli altri candidati Valeria Fedele, eletta consigliera nell’ultima consiliatura regionale ma successivamente dichiarata ineleggibile sulla scorta di un ricorso presentato da Antonello Talerico, subentrato in Consiglio a Fedele.
Alla presentazione della lista era presente anche Vito Pitaro, ex consigliere regionale.