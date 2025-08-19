Martino (coordinatore Democraticamente Uniti per la Calabria): “Alle prossime elezioni sosterremo Forza Italia”

“Alle prossime elezioni regionali Democraticamente Uniti per la Calabria sosterrà a livello regionale Forza Italia e, quindi, contribuirà fattivamente per la vittoria del centro destra alle prossime consultazioni di inizio ottobre”. Lo afferma alla stampa Ivan Martino esponente politico regionale e coordinatore regionale del movimento Democraticamente Uniti per la Calabria. “Le frasi di Pier Silvio Berlusconi riguardo un rinnovamento del partito rappresentano un punto fondamentale per tutti quei giovani che hanno voglia di impegnarsi per il bene della Calabria. Oltre modo, la linea politica di Antonio Tajani non può che dare un segnale di speranza a tutti i moderati continuatori della tradizione liberale e democratica con un’ attenzione ai valori cristiani e garantisti” conclude il politico vibonese che sosterrà a livello regionale il partito forzista.