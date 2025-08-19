“L’unica vera prigione è la paura” - Aung San Suu Kyi
HomeCalabriaMartino (coordinatore Democraticamente Uniti per la Calabria): "Alle prossime elezioni sosterremo Forza...
Calabria

Martino (coordinatore Democraticamente Uniti per la Calabria): “Alle prossime elezioni sosterremo Forza Italia”

“Alle prossime elezioni regionali Democraticamente Uniti per la Calabria sosterrà a livello regionale Forza Italia e, quindi, contribuirà fattivamente per la vittoria del centro destra alle prossime consultazioni di inizio ottobre”. Lo afferma alla stampa Ivan Martino esponente politico regionale e coordinatore regionale del movimento Democraticamente Uniti per la Calabria. “Le frasi di Pier Silvio Berlusconi riguardo un rinnovamento del partito rappresentano un punto fondamentale per tutti quei giovani che hanno voglia di impegnarsi per il bene della Calabria. Oltre modo, la linea politica di Antonio Tajani non può che dare un segnale di speranza a tutti i moderati continuatori della tradizione liberale e democratica con un’ attenzione ai valori cristiani e garantisti” conclude il politico vibonese che sosterrà a livello regionale il partito forzista.

Articolo PrecedenteCollettivo Aurora: “Quando un parto diventa notizia: il persistente ruolo oppressivo di un certo giornalismo sul corpo e le scelte delle donne”
Articolo SuccessivoCasi botulino, Anniballi (ISS): “Le cure funzionano, ma il recupero può essere lungo”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Reggina: possibile presentazione della squadra presso l’Arena dello Stretto

In arrivo in Calabria Enrico Brignano: il 27 agosto al Teatro Parco Mitoio di Lamezia Terme con il suo nuovo show “Bello di mamma”

Casi botulino, Anniballi (ISS): “Le cure funzionano, ma il recupero può essere lungo”

Inaugurazione asilo comunale a Nordodipace

Villa San Giovanni diventa “Comune amico delle Tartarughe Marine”

Collettivo Aurora: “Quando un parto diventa notizia: il persistente ruolo oppressivo di un certo giornalismo sul corpo e le scelte delle donne”

Cosenza, il sindaco Caruso: “Intitoleremo una strada della città a Padre Fedele, per ricordarne figura e carisma”

Il 22, 23 e 24 agosto “Borgo diVino in tour”, rassegna enogastronomica itinerante tra “I Borghi più belli d’Italia”: arriva a Fiumefreddo Bruzio (CS)...

Pronto Soccorso di Lamezia Terme, Scaramuzzino: “Una vergogna che racconta la crisi della sanità calabrese”

Celebre: “Importante aggiudicazione gara galleria Santomarco”

Villa San Giovanni (RC), Tar Calabria: “Slot irregolare e vicinanza a luoghi sensibili, legittima la chiusura di una sala giochi”

Rubbettino, Lanificio Leo, Terme Caronte, Callipo e Celestino: gli eventi culturali dei musei d’impresa

A Verbicaro Festa Provinciale di Rifondazione: due giorni di dibattiti e musica contro guerre e sfruttamento

Rissa tra bagnanti sulla spiaggia di Le Cannella (KR): quattro feriti, uno è in gravi condizioni

Al “Peperoncino Jazz Festival” doppia tappa con Mafalda Minnozzi: la cantante di scena domani a San Nicola Arcella in duo con l’americano Paul Ricci,...

Violenza sessuale su due turiste nel Cosentino: indaga la Procura di Paola

Corigliano-Rossano, dal grano alla pizza: i bambini di Magnolia imparano a riconoscere la qualità negli ingredienti. Renzo “Educare al gusto è educare alla vita”

Delegazione di +Europa fa visita al carcere di Catanzaro: “Nessun sovraffollamento, ma la situazione è critica”

Nella chiesa della Presentazione del Signore in Lauropoli (CS) consegnata a Gaetano Attanà di Varopodio la 26^ borsa di studio intitolata al “prof Don...

I Casalinuovo e il ‘900, una famiglia divisa dal fascismo: a Catanzaro il talk conclusivo della rassegna “Sonati Vicinu”

“Confinato”: a Pellaro il reading su Cesare Pavese tra parole, musica e sapori green

Prestigioso premio conseguito dallo scrittore cosentino Giulio Bruno, con il suo ultimo romanzo “Le connessioni sentimentali dell’aldilà”

“Tutto il paese è mondo”: il 22 agosto a Palermiti (CZ)

Guardia Costiera di Crotone sequestra oltre 800 metri quadrati di strutture e opere abusive di pubblico demanio

Tonno Callipo Volley, Scarabottini: “L’obiettivo è vincere il più possibile!”

Anziano morto durante ricovero in struttura per anziani a Crotone: imputazione coatta per 4 persone

Manifestazione del “Tocco” a Gerace (RC)

Si conclude la terza edizione di “Sapore di Mare”: emozioni, sapori e spettacolo a Catanzaro

Medicina territoriale, Bruni (PD): “Il pilastro dimenticato da cui ripartire per salvare il sistema sanitario”

“Indro Montanelli, il giornalista, il conservatore”: l’11 settembre il convegno a Cosenza

“Storie di S. Ilario”, nel libro di Giuseppe Mandarano la vita dei piccoli paesi nel dopo-guerra: giovedì la presentazione a Sant’Ilario centro

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ricorda il carabiniere Renato Lio

Simone Ginefra nuovo playmaker della Pirossigeno Cosenza Basket

A Casignana va in scena il “Dialog Festival”

A Vaccarizzo Albanese torna la Corri Arbëreshe

Reggio, conclusa con successo la prima edizione del “Marconi teatro musica festival”

A Tiriolo migliaia di presenze per il festival “Bacchanalia”: una vetrina d’eccezione per il territorio

Sale l’attesa per Alfa: il tour “Non so chi ha inventato il mondo ma so che era innamorato” fa tappa al Roccella Summer Festival...

AV, Rfi aggiudica gara da 1,6 miliardi per la nuova Galleria Santomarco. Salvini: “Fondamentale arrivare con l’alta velocità fino a Reggio Calabria”

Catanzaro, la sferzata del sindaco Fiorita contro l’abbandono dei rifiuti: con il nuovo decreto sanzioni pesanti per combattere l’inciviltà

Dalla pallanuoto alla politica: Amaurys Pérez scende in campo con Italia del Meridione

Summer Vibes a Borgia, Dardust apre il concerto di La Niña

Futsal, oggi la presentazione del calendario di Serie A

“Europa a casa”, Giusi Princi: “Online il report di agosto con tutti i bandi finanziati dall’Unione Europea”

Catanzaro, “Dentro il confine” incanta Piazza Dogana: due serate di applausi e grande partecipazione per EstArte 2025

Molinaro (FdI): “Possibile assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca. Interessata una platea di oltre 20mila aziende”

Nazione Futura ricorda Montanelli: a Cosenza la lectio magistralis di Soluri

Arriva nelle librerie “Le cronache di Africo”: il 20 agosto la presentazione del volume di Andrea Morabito

Villa San Giovanni (RC), il gruppo consiliare di Forza Italia: “Assenza delle passerelle per l’accesso al mare, situazione inaccettabile”

Saline Joniche accende i motori: torna il Raduno “Ruote e Motori”

Un momento di grazia: l’esposizione della statua restaurata di San Francesco di Paola a Serrastretta

“Il borgo delle favole”, a Morano Calabro l’evento che trasforma il centro storico in un regno magico

Stefano De Martino arriva al Festival Euromediterraneo di Altomonte

“Forti perplessità su gestione ‘Casa Serena – Santa Maria di Loreto’ a Cassano allo Ionio”. I consiglieri di maggioranza chiedono lo stop delle procedure...

Accademia ReggioRavagnese: tutto pronto per l’open day della scuola calcio “Simone Neto Dell’Acqua”

I Cavalieri di Aristofane in scena a Locri e alla Villa romana di Casignana. Continuano con successo le rassegne teatrali a firma di Domenico...

Cassano allo Ionio (Cs) in arrivo dalla Regione Calabria 200mila euro per la messa in sicurezza di contrada Prainetta

Ferragosto, controlli dei carabinieri nella Locride: patenti di guida ritirate e sanzioni per oltre 3mila euro

Grande partecipazione ed emozione per la serata di intitolazioni in memoria dei cittadini Pippo Tropeano e Raffaele Manferoce a Cinquefrondi

Celebrazioni Madonna di Polsi, Marino (Pd): “Ciascuno intervenga secondo le proprie responsabilità”

A Pellaro questa sera l’Allegria festival con lo spettacolo “Why not?” di Piero Ricciardi

Sequestrati due distributori self bar non in regola nel Cosentino

Av Sa – Rc. Ferrante (Mit): “Aggiudicata gara galleria Santomarco, smentite fake news”

Il 24 agosto “Ondarock in Green, tra Gigli di mare, Aironi, Tartarughe e Delfini alla scoperta della biodiversità del Torrente Alessi”

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido

Grande successo per “Caulonia e le sue Mille Bolle Blu”: sul lungomare il magico incanto della “Notte Blu”

Domani a Gioia Tauro la presentazione del libro don Natale Ioculano: …e io che non amavo il mare… Il racconto di uno stile di...

Rinascita Comune a sostegno di Giovanni Muraca: “Insieme per costruire futuro”

Caulonia: maxi piantagione di marijuana nelle campagne. Sequestrate dai carabinieri

“La Battaglia d’Aspromonte” emoziona a Gambarie nonostante il maltempo

Pino Aprile inaugura il Festival del Pensiero Cristallino 2025 in Calabria

Carcere di Catanzaro, l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria: “Personale esausto e costretto a turni massacranti”

Catanzaro, interruzione temporanea della fornitura idrica di Sorical in zona Corace

Pallanuoto, Malluzzo e Morrone della AQA Cosenza brillano ai Mondiali in Brasile

Gaza, questione palestinese e strategie israeliane: a Soverato incontro con il giornalista Michele Giorgio

Marina di Gioiosa Ionica (RC), il sindaco Femia: “Soddisfatti dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine”

West Nile, domani intervento straordinario dell’Asp di Catanzaro nella zona sud

Mendicino (Cs), la proposta del consigliere Luciani: “Attivare servizio di trasporto intracomunale con l’Unical”

Emergenza medico di base nelle frazioni di Scilla (RC). Muraca, Ceravolo, Sgarlata: “A Solano e Melia negato il diritto alla salute, subito soluzioni concrete”

“A Palazzo con lo Scrittore”, a Maida l’incontro con Luigi De Magistris

Asp di Crotone: la dottoressa Teresa Grillo alla guida della struttura complessa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Palmi, “Come eravamo”: II edizione della mostra fotografica a cura di Francesco Saletta

San Giovanni in Fiore, al via la pista ciclabile di Lorica. La sindaca Succurro: “Nuovo impulso al turismo e allo sport”

Minorenne pestato con un tirapugni a Vibo Marina durante una festa in spiaggia: denunciato un coetaneo

Arasì, una settimana di cielo e cuore: si concludono i festeggiamenti in onore di Maria Assunta

Reggio Calabria, Falcomatà e Quartuccio: “Un’estate che non si ferma grazie ad una ricchissima programmazione di eventi”

FINP, Longo e Porro dell’Arvalia Nuoto Lamezia protagonisti della Traversata dello Stretto di Messina

Grandinata sul Reventino, Coldiretti: “Vicinanza e solidarietà per i danni ingenti alle colture”

Festa Metropolitana dell’Unità 2025 a Cittanova, il PD mette al centro inclusione e partecipazione. Panetta: “Un’autentica festa popolare per ripartire dai bisogni della gente”

Trasferiti i primi rifiuti dalla discarica Sin di Crotone: si tratta di 1.570 tonnellate di “non pericolosi”

Emergenza trasporti per docenti fuori sede, CNDDU: “Rincari punitivi, biglietti esauriti e affitti insostenibili. Serve un intervento immediato”

Dalla Metrocity nuovi affidamenti a Castore: focus su riforestazione e manutenzioni stradali

Catanzaro, lo sfogo del sindaco Fiorita sui social: “Stanco di combattere vandali e incivili”

Appello-lettera aperta: “Per una lista comunista unitaria alle elezioni regionali in Calabria”

Molesta donna mentre è in prova ai servizi sociali: arrestato a Verbania 47enne, già condannato nel 2023 a Reggio Calabria

Crotone, l'”Imboscata al Mare 2025″: dal 20 al 22 agosto tre serate di cultura, attualità e impegno civile

Mykola

Colpo al centro per la Dierre: preso Filippo Arrighini

Concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Scerra” di Delianuova

“Dall’Unità d’Italia all’Unità d’Europa. Due ‘soprusi’ o due costruzioni lungimiranti?”: martedì incontro alla biblioteca di Reggio Calabria

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook