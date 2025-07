Il plauso del presidente del Consiglio Regionale, Mancuso, ai comuni calabresi premiati con la “Spiga Verde”

«Desidero esprimere le mie congratulazioni, in particolare al Comune di Sellia Marina che, in aggiunta alla ‘Bandiera Blu’, per la prima volta consegue il prestigioso riconoscimento, alle due new entry (Villapiana e Cariati) e a tutti i dieci Comuni calabresi che hanno ottenuto la ‘Spiga Verde 2025′”.

È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso a seguito dell’annuncio del conferimento da parte dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) in collaborazione con Confagricoltura, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma presso il CNR.

“Questo importante traguardo – aggiunge – non rappresenta solo un premio alla bellezza dei nostri territori rurali, ma testimonia il concreto impegno delle Amministrazioni locali verso lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente, la promozione della qualità della vita e il rispetto delle tradizioni agricole”.

Per Mancuso “la ‘Spiga Verde’ valorizza scelte virtuose in tema di gestione del territorio, agricoltura di qualità, educazione ambientale, partecipazione attiva della cittadinanza, cura del paesaggio e salvaguardia delle risorse naturali. Tutti elementi fondamentali per costruire una Calabria moderna, accogliente e in armonia con il suo straordinario patrimonio naturale e culturale”.

Infine, il presidente Mancuso rivolge “ai sindaci, agli amministratori, ai cittadini e agli operatori agricoli dei Comuni premiati il plauso per il buon esempio che stanno offrendo. La Regione ha bisogno di buone pratiche ambientali e di modelli amministrativi capaci di coniugare progresso e sostenibilità. Questi risultati rafforzano il cammino intrapreso e ci stimolano a proseguire con determinazione nella valorizzazione delle nostre eccellenze territoriali”.