Protocollo d’intesa tra Garante Regionale dei Detenuti e AIGA a sostegno dei diritti della popolazione carceraria

In data 9 luglio 2024 si è svolto presso il T Hotel di Lamezia

Terme l’incontro tra il Garante dei diritti delle persone detenute della Regione Calabria, avvocato

Luca Muglia e la Coordinatrice regionale AIGA Calabria, avvocato Annunziata Giada Stilo ed il suo

ufficio di coordinamento. All’esito dell’’incontro è stato sancito e sottoscritto un Protocollo d’intesa

tra i due uffici. Presente, altresì, il Coordinatore Area sud di AIGA nazionale, avvocato Luigi

Bartolomeo Terzo.

Così il Garante regionale Muglia: “le finalità di cui alla legge regionale n. 1 2018, che disciplinano

le funzioni di questa Autorità di garanzia, ben si coniugano con gli obiettivi di AIGA (Associazione

Italiana Giovani Avvocati), che ha mostrato particolare sensibilità ed attenzione per le problematiche

che affliggono il sistema penitenziario”. La Coordinatrice Stilo ha ricordato come AIGA, per il

tramite dell’ONAC (Osservatorio Nazionale Carceri dell’AIGA), persegue l’obiettivo di monitorare

la situazione delle carceri italiane e sensibilizzare l’opinione pubblica e il legislatore sull’importanza

di una riforma dell’ordinamento penitenziario. Per tali ragioni il Garante regionale e AIGA Calabria

hanno inteso sviluppare una collaborazione sui terreni di interesse comune, nell’ambito delle

reciproche competenze ed autonomie, per riconoscere ed assicurare alle persone sottoposte a misure

restrittive della libertà personale il pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti.

Entrambe le parti si sono dette “particolarmente felici di questa sinergia, che porterà ad un proficuo

dialogo e ad una rete di informazione volti a monitorare la realtà carceraria calabrese, al fine di

evidenziare le criticità così da poter contribuire alla promozione di soluzioni e percorsi di

cambiamento dell’attuale sistema penitenziario, in ossequio al senso di umanità e alla funzione

rieducativa della pena”.