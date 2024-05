Sciopero logistica Conad, Scutellà (M5S): “Inaccettabile che nel 2024 si debba scioperare per vedersi riconosciuti dei sacrosanti diritti”

“L’incontro con i dipendenti che stanno scioperando nella

sede del centro di distribuzione Conad ha confermato che, oggi in Italia, i diritti dei lavoratori sono

pesantemente calpestati, addirittura fino al punto di non vedersi riconoscere il diritto ad una

rappresentanza sindacale. I manifestanti chiedono solo che venga loro riconosciuto il diritto di esprimere

e nominare un proprio rappresentante e portavoce, perché quotidianamente si sacrificano per l’azienda

dove lavorano e l’interlocuzione con il datore di lavoro è dunque fondamentale. A questo si aggiunge la

grave questione del licenziamento di un lavoratore! Bisogna cominciare ad essere consapevoli che i

lavoratori sono la colonna portante di un’azienda che vuole essere virtuosa. Tutto parte proprio dal

riconoscimento dei loro diritti, dalla presenza di un loro rappresentante sindacale e da un salario che li

rende liberi. Episodi come quelli di stamattina sono il risultato delle politiche inaccettabili che a queste

latitudini spesso si vedono! Chi si ostina ancora a non riconoscere un salario minimo per legge, già

presente in altri paesi europei, vuol dire che non ha cognizione della realtà! Continuerò a lottare al fianco

di tutti i lavoratori per accogliere le loro istanze, a combattere per la tutela dei propri diritti e per il

riconoscimento definitivo di un salario minimo garantito dalla legge”.

Lo dichiara la deputata Elisa Scutellà, capogruppo M5S in Commissione Politiche Ue.