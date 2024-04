Patto di stabilità, Ferrara (M5S): “Votarlo significherebbe tradire l’Italia e ulteriore dramma per la nostra Calabria”

“Regole stringenti che impoveriranno ancora di più i nostri territori. Di fatto la riforma del Patto di Stabilità soffocherà i cittadini e per questo votarlo significa tradire l’Italia che perderà tra i 12 e i 13 miliardi l’anno. Meno risorse per sanità, trasporti e istruzione. Un doppio dramma per territori come la nostra Calabria, nella quale ancora attendiamo investimenti concreti per questi servizi essenziali.Si taglia sul benessere della collettività ma si aumenta la spesa per armi e munizioni. Il governo Meloni è complice di questo tentativo di ritorno all’austerità, così come saranno complici tutti coloro che voteranno questa riforma. Il Movimento 5 stelle continuerà a lottare in ogni sede istituzionale per un’altra Europa più equa, che sostiene i propri cittadini senza lasciare nessuno indietro” così l’eurodeputata Laura Ferrara in una nota