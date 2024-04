Maltempo in Calabria: temperature rigide, torna la neve in montagna

Temperature ancora rigide e al di sotto della media stagionale, ma con un miglioramento delle condizioni meteo rispetto alla giornata di ieri. Sono queste le condizioni che si registrano in Calabria in seguito all’improvviso peggioramento climatico dei giorni scorsi. Le montagne calabresi e la Sila in particolare restano imbiancate dalla tanta neve caduta ieri. La pioggia ha lasciato lo spazio, quasi ovunque, a sprazzi di sole, pur prevalendo un forte vento su gran parte della regione. Secondo le previsioni il termometro restera’ sotto la media stagionale ancora per qualche giorno a conferma della instabilita’ che riguarda la gran parte dell’Italia.