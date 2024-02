Consiglieri e assessori regionali di Fdi: “Per Occhiuto traguardo meritato”

“Esprimiamo soddisfazione per l’elezione del presidente Roberto Occhiuto a vice segretario nazionale di Forza Italia. Come esponenti del primo partito del centrodestra auspichiamo che anche i nostri alleati aumentino consensi e voti alle elezioni europee premiando l’intera coalizione. Il presidente Occhiuto, con il quale lavoriamo quotidianamente, raggiunge un traguardo meritato e saprà certamente essere un valore aggiunto sia per il suo partito che per la coalizione, grazie alle capacità amministrative e politiche che chiunque, anche gli avversari, gli riconoscono”. Lo affermano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Peppe Neri, Luciana De Francesco, Antonio Montuoro e Sabrina Mannarino e gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo.