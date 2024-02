Antoniozzi: “Fratelli d’Italia in Calabria dovrà essere il primo partito”

“Fratelli d’Italia in Calabria dovrà essere il primo partito e avere una percentuale di consensi che raccolga la credibilità di Giorgia Meloni”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Avremo un deputato uscente, Denis Nesci – aggiunge Antoniozzi – che ha lo spirito del militante e che lavora sul territorio incessantemente. È probabile che avremo anche altri candidati di prestigio in grado di essere eletti. Puntiamo a rappresentare il mondo cattolico che ovviamente è variegato ma che noi riteniamo di identificare su temi vitali e cruciali come il fine vita, la socialità del lavoro, il rispetto di parola per i cristiani che oggi sembra sopraffatto da un dogmatismo laico”.

“I nostri avversari sono il giacobinismo di Pd e Cinquestelle – sostiene ancora il vicecapogruppo di FdI – la loro idea di sviluppo che non ha una visione riformista, ma puramente assistenziale. Auguro ai nostri alleati di governo di avere successo alle elezioni ma è chiaro che l’unica modo per contrapporsi a una sinistra massimalista è votare Fratelli d’Italia. L’Europa è fondamentale per le singole nazioni e anche per essere protagonista di pace e di prosperità. L’alleanza tra popolari e socialisti è finita e votare Fratelli d’Italia significa costruire l’Europa che sognavamo da ragazzi”.