16 condanne in Appello a Torino sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel Nord Ovest

Sedici condanne hanno chiuso oggi a Torino il processo d’appello per l’inchiesta Platinum sulle infiltrazioni della ‘ Ndrangheta nel Nord Ovest. La pena più alta (19 anni, 6 mesi e 20 giorni di carcere con una leggera riduzione rispetto alla sentenza di primo grado) è per l’imputato Sebastiano Giorgi. Si è trattato del troncone del procedimento discusso con il rito abbreviato. L’inchiesta Platinum, sfociata nel 2021 in una serie di arresti, si è concentrata sull’esistenza di un locale della ‘ Ndrangheta nella zona di Volpiano (Torino). Il faro degli inquirenti è stato acceso su vicende di narcotraffico – e in particolare l’importazione da Olanda, Belgio, Germania e Spagna di cocaina da smerciare in Sicilia e Sardegna – e il riciclaggio dei proventi in attività commerciali e di ristorazione in Germania.