Italia Viva: nasce in Calabria Osservatorio sulla praticabilità dei diritti per le donne

Nasce in questi giorni, ideato e promosso dalla presidente regionale di Italia Viva, Nunzia Paese, un Osservatorio sulla praticabilità dei diritti per le donne in Calabria.

Alla presidenza dell’Osservatorio è stata nominata Nerina Garofalo, coach e consulente delle organizzazioni, con la quale la stessa presidente Paese ha avviato un progetto di accessibilità alle informazioni e ai servizi per le donne, attraverso una rete regionale. L’Osservatorio costituisce la base per la realizzazione de “Le violette di Italia Viva” e vedrà Nunzia Paese e Nerina Garofalo, con 5 rappresentanti per le provincie, impegnate in una serie di focus tematici sui vari settori.

La prima riunione sarà l’1 marzo 2024 alle ore 15,00 per la costituzione e l’avvio delle attività del gruppo di lavoro.