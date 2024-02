Trunzo (FI): “Con Occhiuto la Calabria ha tutta un’altra immagine”

“Dal primo giorno di insediamento di Roberto Occhiuto a Presidente della Regione Calabria, si è capito che nei prossimi 5 anni si sarebbe scritta la storia bella e vera della nostra regione, si è percepito che la nostra Calabria non sarebbe più stata ricordata per la brutta fama che ci accompagnava ogni volta che fuori dai nostri confini veniva nominata.

I nostri giovani, le nostre aziende venivano guardate con diffidenza e lo sforzo era immane per accreditarsi fuori dalla regione, ora la Calabria ha tutta un’altra immagine, ora si parla di Calabria in modo diverso, e noi finalmente possiamo gonfiare il petto ed orgogliosamente dire “sono calabrese”, tutto questo grazie al grande lavoro del nostro presidente Occhiuto e dei politici che governano la nostra regione e che siedono a Roma. Ma in questa settimana ancora di più la Calabria ha accelerato e sorpassato le altre regioni, basti pensare che siamo la prima regione in Italia a firma il patto di sviluppo e coesione da 2,5 miliardi di euro, che consente alla Calabria di avere nuove strade, un ambiente diverso, recuperare il patrimonio storico e infrastrutturale e finalmente la nostra vera forza… il turismo, perché con l’accordo eccezionale , con la visione di Occhiuto e dell’On.le Francesco Cannizzaro, con Ryanair, la Calabria sarà la regione turistica più facile da raggiungere da mezza Europa e da tutta Italia. Una settimana storica questa passata, che sarà ricordata da tutti per il sorpasso, ora sta a noi calabresi cambiare marcia, perché abbiamo tanto da lavorare su noi stessi, dobbiamo pensare di ampliare l’offerta turistica che non deve e non può durare solo i 15 giorni d’estate, la politica ha fatto il suo e tanto ancora farà, ma se non cambiamo noi, non cambia la Calabria, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, con lo stesso amore e con la stessa passione che Roberto Occhiuto, Francesco Cannizzaro, Rosaria Succuro, etc, stanno mettendo per la terra che loro amano, ognuno per la sua parte, ma tutti insieme possiamo. Forza Calabria”

Lo afferma, in una nota, il consigliere provinciale di Catanzaro per Forza Italia, Francesco Trunzo.