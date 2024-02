Fondo sviluppo e coesione, i sindaci Gabriele e Pomillo: “Bene risorse per prevenzione in materia idrogeologica”

“Destinare ai comuni una quota del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per il recupero del patrimonio infrastrutturale e storico può e deve rappresentare soprattutto per i piccoli centri dell’entroterra un’opportunità preziosa per il rilancio dei territori”.

È quanto dichiarano i sindaci di San Giorgio Albanese e Vaccarizzo Albanese, Gianni Gabriele e Antonio Pomillo, che questa mattina (venerdì 16 febbraio) hanno assistito a Gioia Tauro al momento della firma dell’Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ed il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto tenutosi alla presenza del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

I Primi Cittadini delle due comunità arbëreshe esprimono apprezzamento per la fetta di fondi che dai complessivi 2 miliardi e mezzo di euro del Fondo sviluppo e coesione della Regione Calabria “saranno destinati alla prevenzione in materia idrogeologica; piaga che affligge – sottolineano – i centri urbani e che è causa dell’abbandono e del conseguente spopolamento dei centri storici”.