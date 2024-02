Corigliano Rossano (Cs), ottenuta la qualificazione per operare come stazione appaltante

L’unione dei Comuni CO.RO. PNRR ha ottenuto l’importante qualificazione per operare come stazione appaltante ai fini della gestione diretta delle gare d’appalto. Questo importante obiettivo consentirà di velocizzare ed efficientare i procedimenti di affidamento lavori, forniture e servizi fino ad una soglia di 1 mln di euro. In tale senso è stata istituita una apposita task force intersettoriale che permetterà alla nuova CUC di avvalersi di varie professionalità trasversali al fine del governo dei più disparati procedimenti.

Già dalla settimana prossima saranno pubblicate le prime gare attraverso la piattaforma digitale dedicata che sarà raggiungibile da un apposito link sul sito istituzionale dell’ente.

La nuova CUC – Centrale Unica di Committenza – inoltre nei prossimi mesi concorrerà ad ottenere nuova qualificazione per le gare sopra soglia.

L’Unione dei Comuni è formata da Corigliano-Rossano, Cropalati e Paludi ed il 31 ottobre scorso firmò l’atto costitutivo per sancire il formale insediamento dell’organo consiliare e l’approvazione dello Statuto unionale. A fine gennaio erano stati fatti altri passi avanti prodromici a questo notevole ed importante risultato, come l’approvazione di due regolamenti, il primo per il funzionamento della CUC e il secondo per la formazione dell’Albo dei fornitori (lavori e servizi). Si trattava di strumenti operativi utili per dare corso all’attività della Centrale Unica di Committenza che si preannuncia intensa, avendo già in calendario numerosi appalti derivanti dall’attuazione dei fondi intercettati a valere sul PNRR, a cominciare dai PinQua.

Questo è un passo fondamentale compiuto dall’Unione dei Comuni “CO.RO. PNRR” verso un’azione amministrativa che privilegia un concetto ampio del territorio, tale da agevolare i processi di interazione e di reciproco coinvolgimento degli altri enti coinvolti. Il tutto nell’auspicio di un’ampia apertura a possibili nuove adesioni e di un allargamento esponenziale dei servizi e delle funzioni dell’Unione anche per effetto del favore che il legislatore conferisce nell’individuare i potenziali beneficiari di finanziamenti di vario genere.

«Il territorio fa un altro passo in avanti con l’istituzione della Centrale Unica di Committenza – ha dichiarato il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi – grazie alla quale da domani riusciremo a gestire autonomamente gli appalti di gara. Questa nuova struttura sarà ancor più importante alla luce delle tante gare che dovranno essere effettuate in seno al PNRR e darà autonomia e maggiore operatività ai comuni dell’unione ed anche un risparmio economico. Un ringraziamento ai colleghi dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni, tutti i consiglieri e lo staff tecnico che ha lavorato per raggiungere questo importante risultato».