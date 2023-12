Mangialavori (FI): “Cannizzaro interpreterà al meglio il ruolo di coordinatore”

“Rivolgo a Francesco Cannizzaro i miei auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare Forza Italia nel migliore dei modi. Un partito, il nostro, che in Calabria è sempre stato, e resta tuttora, un punto di riferimento per l’intero centrodestra”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera, in merito alla nomina del deputato Francesco Cannizzaro quale coordinatore regionale di Forza Italia Calabria al posto dello stesso Mangialavori che si era dimesso nei giorni scorsi. “Conosco bene la complessità del ruolo e sono convinto che Francesco abbia tutte le qualità umane e politiche per interpretarlo al meglio”, conclude Mangialavori.