Benigni (FI): ”Congratulazioni a Cannizzaro, guiderà il partito in Calabria”

”Congratulazioni a Francesco Cannizzaro, nominato oggi nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Sono certo che farà un ottimo lavoro, guidando il partito sul territorio verso le prossime sfide con la dedizione e l’entusiasmo che ha sempre dimostrato. La sua nomina è un prestigioso riconoscimento per le sue capacità e l’impegno politico portato avanti in tanti anni nella sua regione e all’interno delle istituzioni. Gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro”. Così in una nota Stefano Benigni, deputato e Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani.