39 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 649838 (+39) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 22,03%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 2.711 (+21 rispetto a ieri). Di questi, 2.604 sono in isolamento (+11 rispetto a ieri), 101 ricoverati (+11 rispetto a ieri), e 6 in rianimazione (-1 rispetto a ieri). Nella giornata odierna si registrano 18 guariti, che portano il numero complessivo a 643.536, e nessun morto.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4489620 (+177).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 237 (25 in reparto, 4 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117403 (116923 guariti, 480 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1832 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1793 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 194053 (192439 guariti, 1614 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 0 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60730 (60437 guariti, 293 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 219 (33 in reparto, 1 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 212937 (211962 guariti, 975 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 25 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 20 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54296 (54087 guariti, 209 deceduti).