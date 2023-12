92 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

L

e persone risultate positive al Coronavirus sono 649244 (+92) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4486436 (+463).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 203 (14 in reparto, 5 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117400 (116921 guariti, 479 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 1614 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1575 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 193927 (192315 guariti, 1612 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 0 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60713 (60420 guariti, 293 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 134 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 108 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 212858 (211887 guariti, 971 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54286 (54078 guariti, 208 deceduti).