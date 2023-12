Dl Anticipi, Occhiuto (FI): “Con ok a mio emendamento valorizzati esperti contabili”

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione del mio emendamento al decreto Anticipi che riguarda gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. Grazie a questo intervento, anche gli esperti contabili iscritti nella sezione B all’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili potranno depositare i bilanci e altri documenti societari. È un riconoscimento importante delle competenze e del ruolo che svolgono questi professionisti al servizio delle imprese”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. “Forza Italia si conferma, ancora una volta, al fianco dei professionisti, nella consapevolezza della loro importanza per la crescita e lo sviluppo del Paese. Il loro know how è un prezioso serbatoio di energie per l’intero sistema”, conclude.