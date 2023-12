Ascolta il tuo Cuore: sabato 2 dicembre a Cosenza, screening cardiovascolare gratuito

L’Amministrazione Comunale sostiene l’iniziativa “Ascolta il tuo Cuore” promossa dal Rotary Club Cosenza Sette Colli, che si terrà domani, Sabato 2 Dicembre, a partire dalle 14.30, presso l’AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) KOS sita in Corso Luigi Fera 166, nel corso della quale sarà fornita ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiovascolare gratuito. Gli esami saranno effettuati dal dr. Carmine Ortale, cardiologo presso l’ASP di Cosenza

“Si tratta di una proposta di grande valore che si inserisce a pieno titolo nell’azione di promozione e di sostegno per il benessere psicofisico dei nostri concittadini che, su forte impulso del sindaco Franz Caruso, stiamo portando avanti a Palazzo dei Bruzi”. E’ quanto afferma l’assessore Maria Teresa De Marco che prosegue: “La prevenzione, che è essenziale per promuovere e conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza di malattie, prevede, accanto ad uno stile di vita salutare, mangiare cibi sani, praticare sport etc., anche controlli medici periodici. In questo modo è possibile prevenire l’insorgenza di condizioni patologiche; una diagnosi precoce dei disturbi prima dell’insorgenza di sintomi o complicanze, accresce notevolmente la probabilità̀ di recupero”.

“Con il sindaco Franz Caruso – conclude l’assessore Maria Teresa De Marco – siamo convinti che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale da tutelare e salvaguardare prendendoci cura di noi stessi”.