Incidente ferroviario sulla linea Catanzaro Lido-Sibari, il sindaco Fiorita sente la figlia della capotreno deceduta: “Nel giorno dei funerali proclamato lutto cittadino”

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha avuto un colloquio telefonico con la figlia di Maria Pansini, la capotreno che ha perso la vita incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri in contrada Thurio a Corigliano Rossano nel quale è deceduto anche il 24enne Said Hannaoui, di nazionalità marocchina. Il primo cittadino catanzarese ha espresso “il profondo cordoglio suo personale e della città tutta per la tragica scomparsa di una persona le cui doti umane e professionali stanno emergendo evidenti nelle tantissime testimonianze di queste ore. Il sindaco ha anche comunicato che, d’intesa con la giunta, è stato stabilito che nel giorno dei funerali, non ancora fissati, verrà proclamato il lutto cittadino”.

