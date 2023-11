95 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 648834 (+95) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4483808 (+808).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 182 (11 in reparto, 6 in terapia intensiva, 165 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117393 (116916 guariti, 477 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1392 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1355 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 193878 (192268 guariti, 1610 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 0 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60708 (60415 guariti, 293 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 122 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 107 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 212787 (211817 guariti, 970 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54282 (54074 guariti, 208 deceduti).

Nelle ultime ore non si registrano né decessi, né nuovi ricoveri in rianimazione. Ben 12 in più, invece, quelli in reparto. Tasso di positività all’11,76%.