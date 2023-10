Antoniozzi (FdI): “Bene il lavoro sulla salute mentale”

“Il lavoro del tavolo della salute mentale del Ministero procede molto bene e devo ringraziare il ministro Schillaci, il sottosegretario Gemmato e i coordinatori del tavolo, Alberto Siracusano e Giuseppe Nicolò, per lo sforzo che stanno producendo.

È importante agire sulla prevenzione dei disagi, e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti che è una vera emergenza soprattutto tra i giovani.

Non bisogna avere paura di disturbi curabili e avere un’altra cultura di approccio.

I disturbi di personalità rappresentano una frontiera da scoprire, così come il disturbo bipolare: voglio sottolineare che essi, e lo metto tra virgolette, non sono espressioni di “follia”, poiché nella stragrande maggioranza dei casi non hanno componenti psicotiche.

Anche l’ansia è una emergenza e i risvolti del COVID sono ben visibili. Sono certo che aumenteranno le risorse a disposizione e che potremo agire recependo al meglio le indicazioni del tavolo ministeriale”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.