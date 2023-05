Il decreto Ponte è legge. Salvini: “Per Calabria e Sicilia è un risarcimento danni. Oggi grande giornata per l’Italia intera”

“Via libera dal Senato, il decreto Ponte e’ legge. Oggi e’ una grande giornata, non solo per Sicilia e Calabria ma per l’Italia intera. Orgoglioso di questo nuovo traguardo: proseguiamo sulla strada dei ‘si”, con coraggio e buonsenso”. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini sui social.

“Per la Calabria e la Sicilia il Ponte è un risarcimento danni per promesse mai mantenute” – ha detto poi il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il voto finale sul Decreto Ponte in Senato.

Si tratta “di investimenti veri in Calabria e Sicilia, non sulla carta, parliamo di 28 miliardi tra strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e altrattanti 28 miliardi in Calabria. Sara’ una rivoluzione sociale, economica e ambiental. Il prossimo passo sarà la nomina dei componenti del cda della società stretto di Messina e poi tutti i passi, dalla manovra di bilancio del prossimo inverno, dove ci saranno i primi stanziamenti necessari ad avviare i lavori entro l’estate del 2024”, aggiunge Salvini.