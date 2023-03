Ponte sullo Stretto, Occhiuto ne rivendica l’utilità: “Discutendone, ho ottenuto dalla Regione 3 miliardi di euro per la Statale 106”

“Discutendo di Ponte, sono riuscito ad ottenere per la Regione Calabria già 3 miliardi di euro per la strada statale 106 Jonica, sono appostati nel bilancio della Stato. Inoltre, ho chiesto al ministro Salvini altre risorse per migliorare gli assi autostradali”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine del convegno “Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria”, in corso al teatro Massimo di Palermo. “Anche la Regione Calabra farà la sua parte come impegno economico, in quota e in maniera proporzionale rispetto alla Sicilia.

Ma noi ci aspettiamo che facciano soprattutto la loro parte il governo e l’Europa – ha concluso il presidente Occhiuto – Questa non è una infrastruttura utile solo alla Calabria o alla Sicilia, ma al Paese. L’europa dovrà decidere se far diventare la Sicilia e la Calabria due regioni hub del Mediterraneo o perdere questa occasione per l’ennesima volta”.