Pasquale Ciurleo nominato vice coordinatore dell’Osservatorio Regionale sulla Violenza di Genere

Giuseppina Pino, coordinatore regionale dell’Osservatorio Regionale sulla Violenza di Genere della Regione Calabria, ha come suo vice Pasquale Ciurleo in seno all’assise regionale come organismo composto da membri di diritto e da esperti e rappresentanti di enti attivi nella materia del contrasto alla violenza di genere e nominati dalla Presidenza del Consiglio Regionale.

Alla prima riunione operativa del nuovo Osservatorio Regionale, svolta il 15 Marzo scorso, tutti i componenti – si legge in un comunicato stampa -hanno delineato le linee operative del proprio impegno e gli ambiti all’interno dei quali presteranno la propria attività, primo fra tutti la formazione e programmazione di percorsi mirati a generare conoscenza e consapevolezza del fenomeno, e quindi lo sviluppo di modelli culturali e strategie d’intervento che possano garantire pari opportunità e segnare un cambio di passo in una sfida sociale indubbiamente complessa.

Ecco l’intervento del neo vicecoordinatore: «Un incarico istituzionale molto importante che sicuramente verrà svolto con l’impegno che mi contraddistingue come uomo e soprattutto come padre di due splendidi bambini. La violenza di genere è una piaga che attanaglia la nostra società e in maniera particolare la Calabria risulta avere indici di violenza molto alti. Sono sicuro che, insieme al Coordinatore Regionale e i colleghi rappresentanti, i quali esprimono un’alta professionalità, porteremo avanti questo incarico con la consapevolezza di dare un contributo importante per il contrasto del fenomeno».