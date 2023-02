Antoniozzi (FdI): “Su PNRR bene Governo Meloni, ma Regioni corrano”

“I dati diffusi da Bankitalia sul Pnrr e sugli effetti occupazionali sono piu’ che confortanti e dimostrano che Meloni e Fitto stanno lavorando benissimo”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera. “Con sanita’ e scuola possiamo superare il mezzo milione di occupati in piu’ – dice Antoniozzi – come afferma l’istituto di via nazionale. Ha ragione il prof Roberto Guida quando chiede alle Regioni di’ correre di piu’ – aggiunge Antoniozzi – sia considerando le loro competenze, sia per sfruttare l’onda del lavoro di coesione a livello nazionale. La certificazione di Bankitalia – prosegue il vice capogruppo di Fratelli d’Italia – e’ un incoraggiamento sostanziale a proseguire sulla strada giusta, sapendo che anche gli enti locali dovranno recitare un ruolo strategico ed essere puntuali nella definizione delle competenze e negli aspetti procedurali per le stazioni di appalto e per il supporto operativo”.