Tavernise (M5S): “Giunta regionale della Calabria inserisca cefalea tra Livelli Essenziali di Assistenza”

”Ieri ho depositato in Consiglio regionale una mozione per sollecitare la giunta regionale all’adozione dei necessari provvedimenti, riconoscenti la cefalea tra i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea)”. Così Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Calabria.

”La legge 14 luglio 2020, n. 81 – aggiunge – riconosce l’emicrania e la cefalea come patologie sociali invalidanti, rinviando a un decreto ministeriale l’individuazione di progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea, nonché i criteri e le modalità con cui le Regioni attuano i medesimi progetti”. ” Tuttavia, ad oggi – conclude Tavernise – il decreto attuativo non è stato emanato.

Occorre fare presto ed io mi impegnerò in questa direzione”.