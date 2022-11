Manovra, Occhiuto: “Supplemento riflessione su Rdc, errore va riparato con una soluzione”

“Il presidente Meloni e il suo governo, che è composto anche da autorevoli ministri di Forza Italia, hanno fatto la migliore manovra possibile, date le circostanze: hanno investito 30 miliardi contro il caro energia e hanno cominciato a fare quello che è contenuto nel programma di centrodestra”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Coffee Break”, su La7.

“Personalmente ho invitato il governo a un supplemento di riflessione sul tema del reddito di cittadinanza. Lo considero un errore dei 5 Stelle, ma penso anche che a un errore bisogna riparare con una soluzione. Cancellarlo senza risolvere il problema della ricollocazione al lavoro è un fatto inutile.”

“Nella mia Regione ci sono 240mila percettori di reddito di cittadinanza, considero giusto che possa essere revocato tale beneficio a chi rifiuta un’offerta di lavoro, ma prima di revocarlo entro 8 mesi, dobbiamo essere in grado di far funzionare i Centri per l’impiego e rendere possibile l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, altrimenti rischiamo di riparare, ripeto, ad un errore senza una vera soluzione”, ha sottolineato il presidente Occhiuto.