‘Ndrangheta, Bonelli (EV): “Solidarietà a Gratteri, suo impegno non si ferma”

“Quanto si apprende oggi dai servizi segreti italiani, in merito all’intenzione della ‘Ndrangheta calabrese di progettare un nuovo ‘attentato in grande stile mediante ordigno’ nei confronti del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, è drammatico e inquietante. Come Europa Verde esprimiamo tutta la nostra solidarietà al magistrato, già troppe volte oggetto di vili minacce a causa del suo prezioso impegno contro le mafie. Bene Copasir che acquisirà informazioni in merito a questa spiacevole vicenda, che non deve in alcun modo fermare l’operato encomiabile di Nicola Gratteri”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli.