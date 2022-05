Infrastrutture, Tripodi (FI): “Su SS106 premiata tenacia Occhiuto”

“La tenacia del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e’ stata premiata: la Strada statale 106 e’ stata inserita nell’allegato Infrastrutture del Def, il Documento di Economia e Finanze, e assunta come ‘nuova’ priorita’ dal governo nazionale”. Lo afferma in una nota Maria Tripodi, deputata di Forza Italia.

“Parliamo – prosegue – di un’opera attesa da tantissimi anni che Occhiuto ha posto fin dal suo insediamento come assolutamente prioritaria per allineare la Calabria alle condizioni di civilta’ che merita. Con le risorse messe ora a disposizione dal governo – dice ancora – sara’ possibile immaginare una maggiore qualita’ della sicurezza e dei trasporti in un’arteria fondamentale per lo sviluppo economico del territorio calabrese”.