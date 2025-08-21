A Bisignano al via il progetto “Baskettiamo” della Bim Bum Basket

Il prossimo 16 settembre 2025 avrà ufficialmente inizio il progetto “Baskettiamo”, un’iniziativa promossa dalla Bim Bum Basket Rende con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla pratica del basket. Questo nuovo programma, pensato per i bambini dai 5 ai 12 anni, si propone di stimolare l’interesse per questo sport e di promuovere una

sana attività fisica nella comunità di Bisignano. “Baskettiamo” nasce per offrire ai più piccoli un’opportunità unica di avvicinarsi al mondo del basket. La Bim Bum Basket Rende, da anni attiva nel panorama cestistico calabrese, ha deciso di portare questa iniziativa anche a Bisignano, con l’intento di

alimentare la passione per il basket fin dalle prime esperienze sportive. Il progetto si propone, inoltre, di favorire lo sviluppo fisico e motorio dei bambini, incentivando anche il gioco di squadra e la socializzazione. Sotto la guida del Responsabile Tecnico della Bim Bum Basket Rende, Prof.Pierpaolo Carbone, e della referente del progetto, Prof.ssa Antonella Pirillo, la società sportiva si impegna a offrire ai giovani partecipanti una formazione sportiva completa e divertente, in un ambiente stimolante e sicuro. Con l’inizio di “Baskettiamo”, la speranza è di creare un forte legame tra Bisignano e il basket, contribuendo a sviluppare nuove energie e un

rinnovato interesse per questa disciplina. Il programma avrà luogo presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Pucciano” in

via del Salvatore 5, nella città di Bisignano. Le sessioni si terranno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, a partire dal 16 settembre 2025 alle 16:00. Ogni

incontro sarà un’occasione per i bambini di divertirsi, imparare e fare nuove amicizie, con attività adatte alla loro età e al loro livello di preparazione.

L’obiettivo di “Baskettiamo” è non solo quello di insegnare il basket ai bambini, ma anche di aiutarli a sviluppare importanti capacità motorie e relazionali. Il progetto si

propone di trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la perseveranza e il fair play. Inoltre, l’iniziativa offrirà a molti giovani la

possibilità di vivere lo sport in un contesto positivo e divertente, contribuendo al loro benessere fisico e psicologico.

“Baskettiamo” è una grande opportunità per i bambini di Bisignano di entrare in contatto con lo sport in modo sano e costruttivo, e allo stesso tempo rappresenta un

segno tangibile dell’impegno della Bim Bum Basket Rende verso il territorio e le nuove generazioni. “Se siete pronti a far crescere la passione per il basket nei vostri figli, non lasciatevi sfuggire questa occasione: il 16 settembre, alle ore 16:00, si apre una nuova avventura sportiva che promette di entusiasmare e coinvolgere i giovani atleti di Bisignano”, assicurano dalla Bim Bum Basket.