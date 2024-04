CCB Catanzaro campione regionale U17 femminile di basket. I complimenti dell’assessore allo spor Belcaro: “Successo ci riempie di gioia”

“Ancora una volta registriamo il successo pieno di una compagine sportiva della città e questo non può che riempirci di gioia”. Lo ha detto l’assessore allo sport, Nunzio Belcaro, a proposito della CCB Catanzaro, formazione di pallacanestro che ha vinto il titolo regionale u17 femminile acquisendo così il diritto a partecipare al concentramento interregionale che si terrà in Umbria dal 10 al 12 maggio 2024.

“Voglio complimentarmi con le ragazze, la dirigenza e lo staff tecnico per questo risultato che – ha aggiunto Belcaro – conferma quanto vado ripetendo da tempo e cioè che la città sta vivendo una stagione sportiva esaltante, che parte dalla squadra più amata, quella delle Aquile del Ceravolo, ma coinvolge svariate altre discipline. Alcune delle quali, non dimentichiamolo, hanno fatto accendere sul capoluogo altrettanti riflettori nazionali. Tutto questo, per noi amministratori è motivo non solo di legittima soddisfazione ma è soprattutto uno stimolo fortissimo per continuare a lavorare per attrezzare la città e i suoi quartieri, curare gli impianti esistenti, crearne possibilmente di nuovi ed essere così all’altezza di tutta quella straordinaria passione sportiva che è ormai – ha concluso l’assessore – un tratto distintivo acclarato di Catanzaro e dei catanzaresi”.