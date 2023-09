Reggio Bic: ecco ritorno di Georgi Ivanov

Un graditissimo ritorno in casa Reggio Bic. Si tratta di Georgi Ivanov.

L’atleta bulgaro fa il suo ritorno in terra calabra dopo un anno che lo ha visto militare in Lega Balcanica.

Ivanov è un giocatore con punteggio 4.0 che inizia la sua carriera con la prima squadra di basket in carrozzina in Bulgaria -Sofia Balkan. Con quest’ultima ha vinto il primo campionato bulgaro in assoluto.

La stagione successiva lo vede trasferirsi al CSKA Sofia, dove ha realizzato un back to back vincendo il campionato, per poi nel terzo anno della sua carriera figurare il migliore in quanto con il CSKA e ha vinto il premio MVP per la stagione.

Arriva così poi a Reggio Calabria alla corte di Coach Antonio Cugliandro, che lo fa debuttare nel campionato italiano con la Reggio Bic, con la quale raggiunge il 3 miglior piazzamento in coppa Italia.

Georgi è anche un atleta della Nazionale Bulgara, dove ha stabilito un palmares di tutto rispetto con un 6 ° posto, al suo primo campionato europeo in assoluto e il 3° posto all’ECMC 2022 Sarajevo e in quest’ultimo Ivanov ne è stato Capocannoniere.

Ultimo, ma non meno importante, ha anche vinto il premio come Atleta disabile dell’anno 2022 per la Bulgaria.

L’atleta bulgaro ha commentato così le sue aspettative per questa stagione:

“Mi aspetto molto, perchè siamo una squadra giovane, ma anche con esperienza e ci conosciamo già da due anni con gli altri atleti.

Ha continuato:

“Reggio la sento come la mia seconda casa, sinceramente con il Coach abbiamo un rapporto molto forte, dentro e fuori campo, mi ha fatto vedere che crede molto in me, siamo insieme da quattro anni (nazionale e club)

Abbiamo passato molti anni insieme, e come ho già detto, la Reggio BiC è come se fosse la mia seconda casa.”