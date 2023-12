La T&T Royal Lamezia a Foligno per confermare la striscia positiva

Domenica 10 dicembre la squadra biancoverde, alle ore 16.00, scenderà in campo al Palapaternesi di Foligno, in casa di una diretta concorrente.

Dopo la bella vittoria con la VIP C5 e la pausa per la nazionale torna in campo la T&T Royal Lamezia.

Le lametine saranno di scena a Foligno contro l’Atletico in un match che vale più dei tre punti in palio. Anche se non siamo ancora arrivati al giro di boa gli scontri diretti sono di vitale importanza per andare avanti in un campionato dove finora la Royal ha pagato a caro prezzo lo scotto della neopromossa.

Ma sicuramente i primi tre punti oltre che classifica hanno portato tanto morale alle ragazze di Iamunno che faranno di tutto per portare a casa i tre punti.

Dopo aver mosso la classifica – afferma il DG Federico Pulice, – le ragazze stanno lavorando con impegno per cercare di dar seguito alla serie positiva, anche se il campo di Foligno non è per niente facile, visto che è una diretta concorrente per la salvezza. Ma ho visto negli occhi delle ragazze una giusta determinazione, sono sicuro che andremo in Umbria a fare bene!