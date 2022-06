La Seila Beach Sport lancia “La grande stagione dello sport” a Lamezia Terme e Gizzeria

Si terrà venerdì 3 giugno, presso la sala consiliare “Renato Luisi” del comune di Lamezia Terme, la conferenza stampa di presentazione del ricco programma di eventi sportivi per l’estate 2022 organizzato da Seila Beach Sport con il supporto di numerose associazioni, e del comune di Lamezia Terme.

Tre mesi da vivere tutti d’un fiato, di grande passione, gioco, divertimento, competizione tra beach volley, basket sia in città, sia al mare. Spazio anche al sociale e alla solidarietà.

Non mancherà dunque, il sano divertimento, emozioni, sport, musica. Ci sono tutti gli ingredienti per un’estate di grande adrenalina, un cocktail esplosivo e di grande fascino.

La Seila Beach Sport è pronta alla grande sfida e presentare un’offerta incredibile. Che si tratti di città o di mare, non fa alcuna differenza perché il successo sarà garantito. Con il supporto e il patrocinio del Comune di Lamezia Terme sarà una grande stagione di sport. Tutti potranno giocare e divertirsi, perché l’offerta è rivolta a tutti coloro che vorranno cimentarsi nelle attività sportive più in voga dell’estate. Spazio anche a migliori giocatori italiani che si ritroveranno proprio a Lamezia Terme e Gizzeria per sfidarsi sotto il solleone.

Sarà un’estate che richiamerà sportivi, appassionati e turisti non soltanto da tutta la Calabria, ma da ogni parte d’Italia. Per questo lo sport sarà abbinato al turismo, alle bellezze del territorio, che si mostrerà nella sua parte migliore. E l’accoppiata sarà sicuramente vincente. Non mancherà l’animazione con musica, dj set, aperitivi. Radio CRT sarà media partner e farà parte dello scenario con il suo maestoso truck.

Non vediamo l’ora di iniziare – sottolinea Ilaria Perri, Presidente della Seila Beach Sport- siamo molto carichi e vogliosi di regalare un’estate di grande attrattiva sportiva. L’offerta è ampia e abbraccia tutte le fasce d’età. Il nostro obiettivo è duplice, da una parte realizzare qualcosa di unico a livello sportivo, dall’altra valorizzare ed esporre la nostra città nel migliore dei modi a tutto il territorio nazionale e a tutti i turisti che verranno nella nostra bellissima terra.

Sono numerosissimi gli eventi in programma che saranno presentati durante la conferenza stampa, durante la quale saranno svelate anche numerose sorprese.