Corigliano Rossano: un successo la 31° edizione della “Corri e Cammina per la Pace”

Entusiasmo, voglia di esserci, condivisione di valori, i sani sentimenti dello sport, divertimento. Corigliano-Rossano ha risposto alla chiamata della 31° edizione della “Corri e Cammina per la Pace”. Nonostante la temperatura alta, i 1500 kit preparati per i partecipanti, alla partenza della manifestazione in Viale Luca De Rosis, sono finiti in meno di un’ora. Più di novecento gli effettivi partecipanti alla camminata, con un vincitore, Domenico Fortino che ha coperto i 7 km in 32 minuti, il primo a tagliare il traguardo.

Una città viva, fatta di sorrisi e della stanca ma soddisfatta felicità di esserci stati.

«Che gioia riprendere la tradizione nel migliore dei modi dopo anni di stop – ha detto il sindaco Flavio Stasi all’arrivo in piazza Steri – un sincero plauso a chi ha partecipato e soprattutto a chi è arrivato qui tagliando il traguardo, me compreso. Abbiamo detto Corri e Cammina per la Pace, intorno a me vedo aria di festa, per la nostra Repubblica e per la nostra manifestazione. Ma non è così ovunque oggi. Trovo assurdo credere che nel 2022 si debba ancora e ancora parlare di pace e invece siamo qui ad invocarla a gran voce. Un grazie alle associazioni sportive che hanno aderito, a chi ha lavorato dietro le quinte, la Proloco, gli uffici comunali, i vari club, moto, vespa, bikers, i nostri sponsor, alla bella lezione di sostenibilità ambientale, e a tutti i miei concittadini che hanno raccolto l’invito ad esserci. Buon due giugno a tutti»

Ma non finisce qui, alla manifestazione della mattina seguirà questa sera, in Piazza Steri, l’evento della Roka Music Summer Tour con il concerto dei Balanoo Etnoakustika, Morea e Alberto Giovinazzo.